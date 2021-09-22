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台股大跌350點 年線以外全失守

韋國慶分析師(永誠國際投顧)
台股大跌350點，年線以外全失守(資料來源:shutterstock)
台股大跌350點，年線以外全失守(資料來源:shutterstock)
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韋國慶永誠投顧恆大台積電

受恆大事件影響，台股今日開盤補跌，電子、金融、傳產等無一倖免，台積電等權值股賣壓沉重，加權指數一度重挫 430 點，終場下跌 350 點，收在 16925 點。三大法人合計賣超 426 億元，外資大賣 354 億元。

今日成交量持續低迷，持續無法突破 3000 億元，籌碼部分，外資今日大賣 354 億元，投信則是連續 8 日買超護盤。

國際股市在台灣連假期間，受到中國恆大財務危機影響，以及觀望 FED 縮表相關訊息，紛紛大跌。也導致今日台股補跌行情，開盤即重挫逾兩百點，盤中一度下跌超過 400 點，終場下跌 350 點失守萬七。

大盤今日繼續下跌且資金輪動快速，利基型中小型個股是現在盤面新焦點，如 #中華化積極拓展強化電子化學品市場布局，今年出貨量穩健增加，獲利也同步看俏。另外還有許多強勢股票我們都已經在群組開始預告。

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