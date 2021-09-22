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台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎？專家曝三關鍵

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎? 專家曝三關鍵
台股大跌350點 恆大債務危機是下一個雷曼嗎? 專家曝三關鍵
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大盤動向

台股受到中秋連假期間國際股市大跌影響，今日開盤下挫逾 400 點，期貨重挫逾 500 點，加權指數盤中最低來到 16,838.58，終場收 16,925.82，下跌 352.97 點 (-2.03%)，失守半年線，成交量為 2,930 億元，三大法人合計賣超 426.81 億元，其中外資大幅賣超 355 億元，而投信則是逆勢買超 21.58 億元，在期貨未平倉方面，外資再增 1,201 口空單，而國際股市方面，今日港股、韓股休市，亞股中除上證外，餘全數下跌，而美股的話，三大指數期貨則是延續昨日反彈，普遍都有 0.3% 以上漲幅。就技術面來看，今日跌破半年線，量能接近 3,000 億元，今日最低點 16,838 將是台股的第一道防線，若破則恐將回測 8 月低點 16,248。

恒大集團 港交所 (03333-HK)

恒大集團，簡稱恒大，為大型綜合性企業集團，總部位於深圳，1996 年由許家印在廣州創辦。集團核心業務為房地產開發，是中國規模最大的地產發展商之一，項目遍及全國兩百多個城市，此外除房地產開發外，也發展汽車、旅遊、健康、資訊、金融、體育等。集團 2020 年排行《財富》世界 500 強 第 152 位。

恒大債務危機，其實在去年就早就有消息傳出，導火線是去年 8 月，中國房地產業者融資新規定，使房地產業者難以借新還舊，使恒大債務雪上加霜，2021/8/31 公布的恆大半年報顯示，總負債超過人民幣 1.95 兆，從 9 月開始，短短兩個禮拜時間，中誠信國際、Moody’s、Fitch、S&P 陸續降評中國恆大，而四巫日後，9/20 恆生指數盤中大跌千點，連帶影響美股修正，使國際股市開始正視恆大事件。

雷曼事件將在大陸重演嗎?

先說結論，恆大與雷曼情況完全不同，恆大只會擴及到中國內部，並不會像雷曼一樣影響國際股市，造成金融海嘯。

理由一，中國以外的國家曝險程度有限，: 歐美對恆大曝險部位，主要在其發行的海外債券上，但從近日東方匯理出清逾 9 成恆大債券消息來看，其實目前持有部位也所剩不多，而台股方面，法人也指出台灣金融曝險約 22 億元，對於整體金融業淨值甚至是單一銀行淨值而言，22 億元幾乎是微乎其微。理由二，雷曼兄弟當時是各家商業銀行聯合受到擠兌，手上現金極為有限，才會引發後續一連串倒閉事件，但目前 COVID-19 期間，各家公司手上都現金滿滿，所以不會有這方面問題。

投資人該如何趨吉避凶

綜上所述，台股其實影響不大，但難免會受到歐美股市下挫影響，而有一定程度的修正，但是，台股基本面沒有改變，外銷訂單持續成長，目前還看不到反轉理由，以下將列出幾點，股市修正時應留意的幾點 : 

  • 選擇未來 2-3 年趨勢持續向上的產業 (電動車、MiniLed、先進製程、高速傳輸)
  • 修正段避開權值股
  • 反彈段選擇業績良好且持續成長的公司

更多盤中即時資訊請點擊以下連結

今日盤後影片: https://youtu.be/bXNNVsjMwh0

Google 表單: https://forms.gle/GzsC2EydUSTsHLM29

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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