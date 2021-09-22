【台股龍捲風】 葫蘆裡的風暴法人狂賣 426億 空單順勢回補 開始卡位多單！

台股果如預期在中秋節後再度補跌，日 KD 持續死亡交叉準備回測 20 軸，而量價結構卻出現好轉，該不會是作弊吧！又搞一次量縮下跌！從日線角度來看，累積了 3 天美股賣壓 (五、一、二) 照理講，投資人心慌慌，今天賣壓應該傾巢而出，應該要出現【價跌量增】才對，但今天卻出現價跌量縮 (主因周五富時調整權重，量能較大)，再來看週的量價結構，本周 3 個交易日肯定量縮，那價跌會比較漲好 (價跌量縮會比價漲量縮好，而上周周線收 17276，本週只要收盤低於這個價格反而有利) 詳情可參閱本集節目:https://youtu.be/KKm50n-PgoY

電子：

上週請大家先避開的 PA 三雄: 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 宏捷科 (8086-TW) ，今天開始量縮震盪了，這裡在築底階段，還沒賣的人，反而可先等一下，觀察近期低點有無防守。

而大立光 (3008-TW) 持續破低，玉晶光 (3406-TW) 持續回檔，這裡還沒有止跌跡象，先前鉅亨網文章筆者就率先提醒了，而上週提醒的 PCB 族群: 台光電 (2383-TW) 相對強勢、嘉聯益 (6153-TW)、聯茂 (6213-TW) 等小跌，志超 (8213-TW)、定穎 (6251-TW) 逆勢抗跌，可留意明日延續性！

來到 9 月份，先前大家都會炒「投信作帳」標的，筆者就提醒其實「投信」也會結帳喔，果不其然行情開始回檔修正，而今日的大疊，投信肯定也中獎，這裡反而可開始留意季底投信買超個股，偷吃投信豆腐: 漢磊 (3707-TW)、世界先進 (5347-TW)、晶焱 (6411-TW) 欣銓 (3264-TW)、光洋科 (1785-TW)、台燿 (6274-TW)、晶宏 (3141-TW)、中美晶 (5483-TW)、智原 (3035-TW)、奇鋐 (3017-TW)、振曜 (6143-TW)、榮科 (4989-TW)、晶心科 (6533-TW)，這一類型股票可觀察後續投信買賣超！

再來談談 MOSFET 概念股: 富鼎 (8261-TW)、尼克森 (3317-TW)、杰力 (5299-TW)、大中 (6435-TW)、全宇昕 (6651-TW)、捷敏 (6525-TW)，還是弱勢整理，還不可以搶多！

車用：

先前筆者提到過了，這一波指標股不是電池的美琪瑪 (4721-TW)，而會是股價整理過的，像今天的康舒 (6282-TW)、胡連 (6279-TW)、順德 (2351-TW)

今日雖然指數下跌，下跌家數也較多，讀者也都知道我們看對了。

但我們卻不會高傲起來，也不會亂喊這裡要崩盤，反倒是在 9 月中下旬，有些好股票，這裡殺下來是要布局的，原因其實很簡單，這裡就是【區間盤】，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！

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