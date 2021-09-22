〈房產〉北市百貨商圈周邊住宅 大安、信義區交易最火熱

百貨公司因提供多樣化商品，滿足了一次購足的需求，房仲業者依內政部實價登錄，統計今年前 7 月雙北市百貨商場周邊 800 公尺住宅交易價量，其中由「微風南山、信義遠百 A13」和「Diamond Towers」以 115 筆交易量拿下台北市交易量冠軍，新北市則是由去年 8 月剛開幕的宏匯廣場以 218 件交易量拔得頭籌。

永慶房產集團統計，台北市「微風南山、信義遠百 A13」和「Diamond Towers」今年 7 月各有 115 筆交易量，住宅均價分別為每坪 98.9 萬元、84.4 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍陳金萍說，百貨商圈聚集核心區，往往是房市指標聚落，而微風南山、信義遠百 A13 正位於台北市的精華地帶「信義計畫區」，目前整個區域內已有 15 座大型百貨公司，為全台百貨業密集度最高之地區。整體百貨商圈發展成熟，且頂級商辦大樓林立，又有 101 大樓、世貿展覽中心等指標建物，近年重大開發、投資也持續不斷投入，讓該區市政、金融及時尚中心的地位更為穩固。

同時，此區域加上兩側各有捷運板南線、淡水信義線兩條重要主線行經，交通機能無虞；周邊還有明星學區、北醫，且鄰近象山，讓該區域除了擁有舒適優質的綠意景致，卻又不失便利機能，在匯集各項優勢下，遂而形成無可匹敵的豪宅聚落，讓名人相繼進駐，也成為高資產買家投資、置產的首選。

一直受到外界高度關注的 Diamond Towers 位於北市精華地段的東區商圈，今年正式由新光三越簽約進駐，將與遠東 SOGO 百貨、微風廣場形成百貨群聚效應。陳金萍解釋，Diamond Towers 周圍百貨環繞、商業活動熱絡，又有雙捷運站交會的加持，生活機能可說是相當成熟，加上大安區的燙金門牌讓該區域始終維持高水準的保值性。未來更有富邦「忠孝懷生」公辦都更案、志榮建設「忠孝復興. BR4」住宅案及台電複合式商旅等大型推案，也帶動民眾看好房市的預期心理。

新北市則是由去年 8 月剛開幕的宏匯廣場周邊以 218 件交易量拔得頭籌，住宅均價為每坪 43.6 萬元。陳金萍表示，宏匯廣場位於新莊區新莊副都心內，是新莊、三重、五股、泰山、蘆洲等五大行政區內唯一大型百貨商場，距離機場捷運 A4 新莊副都心站不遠，宏匯廣場開幕後更是完整了當地生活機能。此外，周邊還有新北知識產業園區、台灣電影文化園區、行政院新莊聯合辦公大樓等重大建設議題，將替當地帶來大量就業機會，在建設利多的加持下，為區域房市帶來一定的支撐力道。

另外，房價最親民的則是落在淡海新市鎮的「美麗新廣場」，住宅均價為每坪 21.8 萬元。陳金萍指出，自 2018 年淡海輕軌通車，到 2019 年美麗新廣場開幕，帶動附近交通機能及商圈活動，讓該地整體機能性大幅提升。雖然距離市中心較遠，但因為親民的 2 字頭房價、悠閒居住環境，加上未來淡江大橋及淡北道路完工後，交通也會更加便利，著實吸引不少現階段資金較不充裕的首購族或退休民眾前來購屋，近年也成交多筆「海洋都心」、「海洋都心 NO.2」及「吉美雲品」，推升了當地住宅價格。