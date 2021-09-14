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〈房產〉桃園三區域土地標售夯 中壢青埔地標出最高每坪151.3萬元

鉅亨網記者張欽發 台北
面青塘園的青芝段146地號，標出151.3萬元單價。(圖：台灣房屋提供)
面青塘園的青芝段146地號，標出151.3萬元單價。(圖：台灣房屋提供)
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房產桃園青埔

桃園市地政局今 (14) 日舉辦今年第一次區段徵收土地標售，本次釋出 49 標 60 筆土地，合計總面積約 8.65 公頃，標的分布在機場捷運 A10 山鼻站、A20 興南站及高鐵桃園站等地，結果標脫 38 筆標的，標脫總金額超過 218 億元，溢價率近 3 成，

桃園市地政局本次開標，吸引 150 封有效標封搶標，順利標脫 38 筆標的，總標脫率約 77.6%，三區標脫總金額高達超過 218 億元，整體溢價率近 3 成，其中 A10 山鼻站全數標脫，青埔特區及 A20 興和特區的商業區土地，也攜手突破百萬元單價。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今天三區搶地情況相當熱絡，不論在單價、溢價率或是搶標情況都熱烈，其中以中壢青芝段 146 地號，共吸引了 17 組人馬搶標，為這次標售人氣王，此一土地面積約 1739 坪，以總價 26.3 億元脫標，換算下來每坪土地單價高達 151.3 萬元、溢價率 58.4%，是本次標售的人氣、單價及溢價率三冠王。

江怡慧分析，青芝段 146 地號地形方正，且坪數大有利開發，還面對萬坪綠地青塘園，擁有絕佳的優勢與稀有性，因此成為各方鎖定的大熱門標的。

近年桃園房市一直是焦點所在，其中又以青埔地區房市人氣最高，因青埔挾機場捷運、高鐵共構與鄰近中壢市區等便捷交通優勢，加上近年市府挹注大量公共建設，引進休閒娛樂、商業活動等產業進駐，生活機能逐漸豐沛，也帶動區內新建案林立，人口亦陸續增加，所以這次標案三冠王獎落在青埔地區。!

江怡慧表示，首次標售的 A20 站興和特區，今天也交出亮麗的成績單，本次標售的三個站區中，以 A20 興南站釋出的土地最多，共標售 37 筆標的，並吸引 95 封標單競逐。其中三筆商業區標的表現亮眼，每坪底價約 76.3-84 萬元，開標結果三筆全數標脫，且溢價率達到 25-30%。

其中豐興段 156、157 地號合計約 2100 坪的標的，一舉衝出 105 萬元高單價，與單價 103 萬的豐興段 137、139 地號約 2,416 坪的土地，雙雙躋身百萬地價俱樂部；另外豐興段 138 地號，單價也高達 99 萬元，顯示興南站雖開發的潛力。

台灣房屋中壢捷運直營店店長許瀚文表示，興和特區南北銜接中壢市區與青埔特區，區位條件佳，且房市受青埔特區拉抬，加上與青埔特區相比，興和特區仍屬價位親民的區段，對消費者具吸引力，所以區內有大面積土地釋出，就能吸引開發商目光；加上該站周邊規劃老街溪整治、生活圈 2 號道路拓寬工程，預期開發後將引人口與商業活動進駐，頗具潛力優勢。

 

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