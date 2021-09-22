元大特選電動車N將掛牌 小資參與產業行情

「元大特選電動車 N」預計 9 月底前上市掛牌， 元大證券今 (22) 日說明，此檔 ETN 發行價格為新台幣 5 元，發行期間為 10 年，預計 2031 年到期，最大的特色為僅需 5000 元即可參與未來 10 年台灣電動車產業行情。

元大證券說明，「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」(IR0135) 是從國內電動車產業中，選取上市、上櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股，而「元大特選電動車 N」與此報酬指數漲跌幅度完全連動。

「元大特選電動車 N」成分股目前涵蓋台達電、群創、研華、友達、微星、緯創、正新、致茂、新普、佳世達、東元、貿聯 - KY、和大、致伸、亞光、裕隆、威剛、三陽工業、中華和正崴共 20 檔股票。

隨著各國加快推動減碳，美國總統拜登日前也火速簽署行政命令，將在 2030 年達成純電動車、燃料電池車和油電混合車占美國新車總銷量 50% 的目標，元大證券認為，電動車成長勢不可擋，全球將迎來電動車產業十年大商機。

其中，發展電動車關鍵技術的機電、資訊、網路、電子工程正好是台灣的強項，順勢切入電動車供應鏈可為台灣帶來無窮的機會，無論是整車、系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器或智慧 IC 供應鏈等，均擁有龐大的全球競爭力，元大證券看好，電動車產業將成為台灣未來投資的新藍海。