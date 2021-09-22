 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈全訊轉上市〉新廠明年首季開出後端模組產能翻倍 年營收拚破20億元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
全訊新廠明年首季開出後端模組產能翻倍，年營收拚破20億元。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
全訊新廠明年首季開出後端模組產能翻倍，年營收拚破20億元。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
Tag
全訊砷化鎵國防5G基地台低軌衛星台揚穩懋宏捷科

全訊 (5222-TE) 今 (22) 日召開業績發表會，展望未來，董事長張全生表示，除深耕國防應用外，將擴大布局商用領域，包含低軌衛星、小型基地台等，也不排除與穩懋 (3105-TW)、宏捷科(8086-TW) 等代工廠合作，後端模組新廠則預計年底到位、明年首季開出，隨著產能開出，預期年營收將進一步突破 20 億元大關。

張全生表示，全訊近期正積極開發 5G 毫米波 (mmWave) 低軌衛星應用，以國防規格技術基礎，跨足高階商用市場，目前包含 5G 小型基地台、低軌衛星用的毫米波功率放大器都送樣客戶認證中。

全訊低軌衛星應用目前正與台揚 (2314-TW)、太空中心、工研院等合作開發中，考量國防與商用領域應用不同，張全生表示，國防產品仍主要以全訊自身 4 吋晶圓廠生產為主，小型基地台、低軌衛星等商用產品則計畫與穩懋、宏捷科等砷化鎵晶圓代工廠合作。

張全生表示，除國防領域穩定發展外，5G 商用將是全訊另一個成長引擎，雖然目前 5G 毫米波應用尚未發酵，但多方研調機構皆預期 2023、2024 年市場商機將爆發，全訊正積極配合客戶、市場狀態布局。

產能方面，全訊去年開始投入二廠擴建，以後端組裝設備產能為主，上半年主體建物已完成，下半年將陸續進行內部裝修、設備進駐作業，估年底設備完全到位，明年首季開始放量生產，估新廠開出後，後段產能將較目前翻倍，年營收也將突破 20 億元大關。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
穩懋3105宏捷科8086台揚2314全訊5222全訊TE-5222
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞