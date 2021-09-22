市場波動 搭配加減碼 拉高定期定額績效

由於新冠病毒肆虐全球至今，加上縮減購債議題逐漸發酵，造成全球投資市場持續高檔震盪，投資人轉趨謹慎，以定期定額方式進場佈局的比例升高，從投信投顧公會最新資料顯示，近三個月投信基金的定期定額筆數及交易量皆呈現成長。「鉅亨買基金」表示，當股價偏高或是波動加劇時，運用定期定額投資方式，透過分散進場時間以及攤平投資成本，可同時追求報酬並降低投資風險。

根據投信投顧公會截至 8 月底的統計，投信基金總規模近三個月呈現下滑，但定期定額扣款筆數、人數及金額反而逆勢成長。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，由於定期定額投資可避免買在高點，透過分期進場攤平投資成本可降低風險，是更適合在市場波動時運用的投資策略。考量今年第四季除了高通膨疑慮、縮減購債的不確定性，加上疫情尚未明朗，預期市場波動情況仍會持續，建議投資人以定期定額方式投資為宜。

另外，想要提高定期定額投資勝率，還可透過額外的加減碼機制，變身成績效更亮眼的定期不定額機制，更能進一步降低極端事件帶來的負面衝擊。張榮仁表示，以加碼機制為例，目的是希望在股市表現較差時，增加扣款金額以降低平均持有成本。一旦股市反彈時，有加碼的報酬率會高於無加碼的情況。從歷史數據回測來看，單純定期定額扣款五年，表現最好的報酬率為 93.8%。若是加上加碼機制，最佳報酬率將升高至 106.7%，同時使用加碼與減碼機制的報酬率則為 113.3%。簡單的加減碼機制，就可以將最佳報酬率提高近 20%，效果超乎想像。

「鉅亨買基金」因應目前市況，特別在今年的「基金狂歡節」活動，推出包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、摩根士丹利、統一、新光、野村境內、群益、凱基等境內外十大基金品牌之系列基金，從即日起到今年 12 月底，只要以定期定額方式新申購，就可以享有 10 年免手續費的優惠。張榮仁指出，定期定額投資有兩大秘訣，一是「不怕跌」，當市場波動或拉回時，應該要更勇於投入，才不會錯失低檔佈局、降低投資成本的機會；二是「不停扣」，透過有紀律的長期投資，才能享受更強大的複利效果。投資人若能再善用「鉅亨買基金」這次推出的 10 年定期定額免手續費優惠活動，交易費用大幅降低，投資效益更有機會加乘。

此外，「鉅亨買基金」也加碼開戶優惠，從 9 月 14 日起到 12 月 20 日內完成開戶，除了平台原先贈送的 3 筆定期定額終身零手續費，另外再加碼送 5 筆單筆零手續費，開戶優惠則是全平台基金皆可適用，想要參與「鉅亨買基金」10 年定期定額免手續費活動，可趁這次加碼機會完成開戶。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以標普 500 指數為計算，資料期間: 1927-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。減碼為當目前市價高於平均成本的 110% 時，扣款金額調整為原本的 60%；加碼為當目前市價跌破平均成本的 90% 時，扣款金額調整為原本的一倍；加減碼為同時採用前述加碼與減碼策略。

鉅亨基金狂歡節