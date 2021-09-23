【台新投信】歷史經驗：陸股Ｑ4漲升行情看俏 絕佳買點到

台新投信表示，今年初中國國家主席習近平提出「要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，向困難群眾傾斜，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民」，亦即希望達到「全民共同富裕」的遠景，預期目前的動盪僅為經濟轉型副作用，有利中國長期正常發展，陸股漲升行情看俏，且根據歷史經驗，2010~2020 過去十年第四季 (10、11、12 月) 陸股漲升行情俏，平均累積漲幅約 7.06%，目前正是布局的時機。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，中國宏觀政策正在發力，在財政政策方面，7 月 30 日中央政治局會議表示，? 合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量 "。觀察近期各地專項債計畫發行量提升明顯，預計三、四季度發行規模為 1.4 萬億和 1.2 萬億人民幣左右，合計規模為上半年的２倍以上。在貨幣政策方面，7 月央行降准釋放 1 萬億人民幣資金，預示貨幣政策態度轉寬，如果未來年內再次降准，貨幣政策環境將進一步寬鬆。在財政及貨幣政策同步作多下，為陸股後市表現注入強心針。

高依暄指出，中國「十四五規劃」主軸在「消費、科技、綠色」三領域的升級。在消費升級方面，醫美、高端白酒等偏向消費升級的產業，其發展符合人民群眾對美好生活的嚮往，與中國官方所倡導的「共同富裕」並不矛盾，未來成長性仍值得期待；在科技升級方面，中國智能車領先全球，2019 年全球 L3 級別的滲透率為 1%，預計 2030 年將達到 21%，但中國的目標則是 2030 年智能汽車 L2、L3 級別預計滲透率可達 70%，L4 將達 20%；在綠色升級方面，全球新能源車銷量爆發，中國、歐洲補貼政策基本延續，新車型加速上市；美國拜登政策持續加碼新能源車補貼，帶動全球上半年新能源車銷量激增。

【台新投信 獨立經營管理】

本公司系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。