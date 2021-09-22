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永冠-KY蘇州廠受限電影響降載5成 十一長假全力加班趕工

鉅亨網記者林薏茹 台北
永冠董事長張賢銘。(鉅亨網資料兆)
永冠董事長張賢銘。(鉅亨網資料兆)
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永冠江蘇蘇州限電鑄件

江蘇政府傳出限制產業電力使用，許多工廠已減產甚至停工，而永冠 - KY(1589-TW) 的江蘇蘇州廠，也受當地政府政策影響，約 3-4 天期間，產能降載至 5 成，後續將在十一長假以加班方式趕工彌補。

中國政府近來施壓地方政府，降低能耗，以減少碳排放，作為 2060 年碳中和計畫的一部分，政府要求每個省份制定能耗強度目標，而上半年能耗控管未達進度的省分，則被要求盡可能限電。

據外媒報導，中國政府加大力道，要求江蘇省政府實現今年的環保目標，許多江蘇工廠已因此停產甚至停工，此次限電規模史無前例，從 9 月第二周開始，至少持續到月底，部分製造商更預期，用電限制可能會持續到 10 月、甚至 11 月。

從出貨噸數來看，永冠蘇州廠產能占比約 2 成。永冠表示，確實受到當地限電政策影響，近一、兩天至周末期間將降載 5 成，但後續會以周末加班、或十一長假加班來彌補產能缺口，對營運影響不大，也不會下修全年出貨噸數目標。

永冠目前生產基地主要在中國，在東莞、上海、寧波、蘇州等地都有廠房；目前規劃中的新廠包括台中廠與泰國廠，台中港新廠將在明年 6 月完工投產，泰國廠預計今年動工，2023 年投產。

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