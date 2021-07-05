離岸風電國家隊成軍 永冠-KY將參與投資離岸風場

為推進臺灣風力發電供應鏈國產化政策目標，並加強未來離岸風電產品競爭優勢，永冠 - KY(1589-TW) 今 (5) 日宣佈與上緯新能源、雲豹能源、天力離岸風電等組成「離岸風電台灣隊」，共同投資「Formosa 4」、「Formosa 5」離岸風場開發計畫。

離岸風電第三階段區塊開發選商規劃草案日前出爐，由本地開發商與供應鏈合資的離岸風電台灣隊，計畫在苗栗外海打造大型風場開發計畫 Formosa 4、Formosa 5，潛在總裝置容量高達 4.4 GW，可滿足約 450 萬家戶的用電需求，規模將是海能風場的十倍大。

永冠表示，加入離岸風場開發商團隊，可望首次從開發商的角度進㇐步瞭解市場對供應鏈要求，以利未來先進技術研發、產能佈局等營運規劃。

永冠策略⾧李奕蒼表示，2005 年開始研發風機專用鑄件至今，從初期參與生產單㇐發電量 750 千瓦的風機，到目前為客戶開發 14 兆瓦機型，見證風電產業發展，並與國際大廠成為戰略合作夥伴。

永冠為大型鑄件製造商，去年出貨給全球各大風機系統龍頭的風電鑄件超過 11.6 萬噸，包括丹麥維斯塔斯、德國西門子歌美颯。

看準全球 ESG 投資趨勢，各大經濟體宣佈碳中和目標，且 RE 100 組織公司群逐漸壯大，並要求供應鏈追隨碳中和趨勢，永冠去年動土建設台中港生產基地，可解決客戶大型離岸風電鑄件部件生產、加工及功能性塗裝產能不足，運輸成本過高等問題，並可望進㇐步擴大在美洲的市佔率。