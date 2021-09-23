〈能源盤後〉美庫存連降7週支撐 原油漲逾2%
週三 (22 日) 交易，原油期貨價格逾 2%，係因受到美原油庫存連續第七週下降的支撐，儘管汽油庫存意外攀升。
價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「整體而言，該報告是看漲的，因為原油供應在未來幾週只會變得更糟，因為庫存緊繃，而煉油廠恢復運行的速度比墨西哥灣原油供應恢復的速度還快。」
「汽油庫存增加，但每年這時候通常都會如此，所以這部份原因是季節性的，部分原因是由於颶風艾達導致數據出現偏差。」
儘管如此，市場應會擔心蒸餾油供應緊繃，「隨著時間進入冬季，這恐怕引起軋空。」Flynn 說。
上週石油供應數據
美國能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存下降 350 萬桶，為連續第七週下降。此外，汽油庫存增加 350 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。
API 公布，上週 (9/17 止) 美國原油庫存減少約 610 萬桶、汽油庫存減少約 43.2 萬桶、蒸餾油庫存減少約 270 萬桶。
根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期，上週美國原油庫存減少 380 萬桶、汽油庫存減少約 90 萬桶、蒸餾油庫存減少約 140 萬桶。
Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動大幅反彈，墨西哥灣離岸產量增加程度較低，引起美國原油庫存再次下降。」
「運行率大幅反彈讓汽油庫存紮實增加，同時因隱含需求激增，蒸餾油庫存下降。」Smith 說。
EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週小幅下降 150 萬桶。然而，上週美國石油總產量增加了 50 萬桶，達每日 1060 萬桶。
DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示：「EIA 報告提到庫欣原油庫存下降，令人可窺探未來幾週可能發生的狀況。」
與此同時，墨西哥灣原油生產也逐漸自 8 月 29 日登陸路易斯安那州海岸的颶風艾達中緩慢恢復。
美國安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，墨西哥灣 16.2% 或約 294414 桶 / 日的石油產能，以及 24% 以上或約 5.4112 億立方英呎的天然氣產能，仍因颶風衝擊而處於關閉狀態。
Phil Flynn 表示：「產量不足將導致一種危險的局面，在今年冬天需求將再次上升之際，原油供應和天然氣供應仍會下降。」
其他能源商品交易
- 10 月交割的天然氣期貨價格持平，收每百萬 Btu 4.805 美元。
EIA 週四將發布上週美國天然氣庫存報告。根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預測，上週 (9/17 止) 天然氣庫存將增加 700 億立方英呎，略低於 5 年平均增幅 (740 億立方英呎)。