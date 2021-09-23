〈能源盤後〉美庫存連降7週支撐 原油漲逾2%

週三 (22 日) 交易，原油期貨價格逾 2%，係因受到美原油庫存連續第七週下降的支撐，儘管汽油庫存意外攀升。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示：「整體而言，該報告是看漲的，因為原油供應在未來幾週只會變得更糟，因為庫存緊繃，而煉油廠恢復運行的速度比墨西哥灣原油供應恢復的速度還快。」

「汽油庫存增加，但每年這時候通常都會如此，所以這部份原因是季節性的，部分原因是由於颶風艾達導致數據出現偏差。」

儘管如此，市場應會擔心蒸餾油供應緊繃，「隨著時間進入冬季，這恐怕引起軋空。」Flynn 說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.74 美元或 2.5%，收每桶 72.23 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.83 美元或 2.5%，收每桶 76.19 美元。

上週石油供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 公布，上週美國原油庫存下降 350 萬桶，為連續第七週下降。此外，汽油庫存增加 350 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。

API 公布，上週 (9/17 止) 美國原油庫存減少約 610 萬桶、汽油庫存減少約 43.2 萬桶、蒸餾油庫存減少約 270 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期，上週美國原油庫存減少 380 萬桶、汽油庫存減少約 90 萬桶、蒸餾油庫存減少約 140 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動大幅反彈，墨西哥灣離岸產量增加程度較低，引起美國原油庫存再次下降。」

「運行率大幅反彈讓汽油庫存紮實增加，同時因隱含需求激增，蒸餾油庫存下降。」Smith 說。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9% ，收近每加侖 2.124 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.212 美元。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週小幅下降 150 萬桶。然而，上週美國石油總產量增加了 50 萬桶，達每日 1060 萬桶。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示：「EIA 報告提到庫欣原油庫存下降，令人可窺探未來幾週可能發生的狀況。」

與此同時，墨西哥灣原油生產也逐漸自 8 月 29 日登陸路易斯安那州海岸的颶風艾達中緩慢恢復。

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，墨西哥灣 16.2% 或約 294414 桶 / 日的石油產能，以及 24% 以上或約 5.4112 億立方英呎的天然氣產能，仍因颶風衝擊而處於關閉狀態。

Phil Flynn 表示：「產量不足將導致一種危險的局面，在今年冬天需求將再次上升之際，原油供應和天然氣供應仍會下降。」

其他能源商品交易

10 月交割的天然氣期貨價格持平，收每百萬 Btu 4.805 美元。

EIA 週四將發布上週美國天然氣庫存報告。根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預測，上週 (9/17 止) 天然氣庫存將增加 700 億立方英呎，略低於 5 年平均增幅 (740 億立方英呎)。