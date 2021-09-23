巴西央行再度升息4碼 10月將有相同升幅

巴西央行周三 (22 日) 將基準利率調升 1 個百分點 (4 碼) 至 6.25%，以平抑持續快速升溫的通膨，並預期將在 10 月開會將利率進一步提高到 7.25%。

這是巴西連續第二次升息 4 碼，前三次會議則分別調升 3 碼，使年初還處在 2% 歷史低谷的基準利率，一口氣爬升 17 碼 (425 個基點) 到 6.25%。

巴西央行表示，下次開會將再升 4 碼，這是確保通膨率落在目標區間最合適的作法，但接下來仍將觀察經濟情勢，必要時更新政策。

巴西通膨率正朝 10% 挺進，8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 9.68%，為五年新高，反映巴西里爾貶值及許多州乾旱推升糧價。

Banco BTG Pactual 經濟學家 Alvaro Frasson 說：「通膨意外偏上揚，新的意外可能發生。接下來就看升息能不能幫助平抑 2022 年的通膨預期，後者仍持續加速上升。」

分析師預測，巴西通膨率今年將為 8.35%，明年下降到 4.1%，但都遠高於央行目標 3.75% 和 3.5%。

巴西經濟正在重啟階段，目前因 COVID-19 病歿的 7 日平均人數降至不到 600 例，4 月曾經達到約 3000 例，一些州已經開始為青少年接種疫苗。

巴西里爾未來幾個月可能進一步貶值，原因在於總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 的民調低迷，各界期待已久的稅制改革案要在國會闖關成功機會愈來愈渺茫。而且若國會通過其他支出法案，將使預算赤字進一步惡化，威脅到財政穩定性。這兩種情況將削弱投資人信心，加劇里爾貶勢。

里爾兌美元從 2020 年 2 月疫情爆發以來一共貶值 15%，墊高許多進口物品的價格。