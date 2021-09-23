抗衡美中！英國發表十年AI戰略 目標成世界AI強權

為了與美中抗衡，成為全球人工智慧 (AI) 技術領導國，英國政府週三 (22 日) 公布一項為期 10 年的人工智慧 (AI) 發展戰略，盼吸引外資進駐，使英國得以朝向「全球人工智慧超級強權」目標前進。

英國數位、文化、媒體和體育大臣 Chris Philp 於聲明表示：「我們正透過一項戰略，為未來十年的成長奠定基礎，同時幫助我們掌握 AI 的潛力，在打造全球監管規範方面扮演領導角色。」

據了解，這項 AI 發展策略包含啟動國家 AI 研究與創新計畫、推動倫敦和英國東南部以外地區的 AI 發展計劃、健全 AI 版權和專利制度等，英國政府盼藉由這項十年計畫，促進國家 AI 應用和商業化進程，甚至與美中等強權抗衡。

世界智慧財產權組織數據顯示，1998 年至 2017 年期間，美國提交的 AI 專利申請數約達 5 萬份，遠超過其他國家，其次是中國的約 4.1 萬份，英國則不到 2,000 份。

Air Street Capital 風投專家 Nathan Benaich 對英國的 AI 十年計畫感到樂觀，認為這有助於激發英國在 AI 領域的潛能，劍橋大學人類學家 Beth Singler 則稱，為了在脫歐後保持強大競爭力，英國正在嘗試發展各項專業領域。

儘管目標相當宏偉，英國政府並未說明未來將投入多少資金於 AI 技術發展，僅強調政府過去投入多少資金，以及市場投資人向本國科技企業挹注的資金規模。

英國 AI 十年戰略相關措施：