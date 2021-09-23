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為全球疫苗普及出份力 拜登宣布將加碼捐贈5億劑疫苗

鉅亨網編譯張博翔
為全球疫苗普及出份力 拜登宣布將加碼捐贈5億劑疫苗（圖：AFP）
為全球疫苗普及出份力 拜登宣布將加碼捐贈5億劑疫苗（圖：AFP）
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美國拜登疫苗捐贈

世界各國疫苗短缺的壓力與日俱增，美國周三 (22 日) 承諾除了 6 月承諾的 5 億劑疫苗外，將再加碼購買 5 億劑疫苗捐贈給其他國家。

拜登表示：「為了戰勝這場全球疫情危機，我們需要在各方面取得勝利。」 5 億劑疫苗將於明年 1 月開始出貨，美國目前總共已捐贈超過 11 億劑，但仍遠低於全球需求，衛生專家表示，光是貧窮國家便需要 50 億至 60 億劑。

衛生專家批評富裕國家做得不夠，美國在此刻計劃為完全接種疫苗的美國人注射追加劑，但現階段全球大多數人口仍然無法獲得疫苗。此外，目前輝瑞疫苗產量也很難進一步擴大規模，並分配至較貧窮的國家，這些國家也缺乏基礎設施來儲存、運輸疫苗。

德州貝勒大學國家熱帶醫學院院長 Peter Hotez 表示，開發中國家接種疫苗計畫還需要 60 億到 90 億劑。無國界醫生組織董事 Carrie Teicher 表示，僅靠疫苗捐贈不足以結束這場疫情，迄今為止，絕大多數捐贈承諾都尚未兌現。

拜登表示，美國將撥款 3.7 億美元支援疫苗注射，以及超過 3.8 億美元幫助全球疫苗免疫聯盟 (GAVI) 處理疫苗分發工作，並承諾，只要美國分配一劑，將會同時向全球分配三劑。

世界七大工業國 (G7) 6 月宣佈將向較貧窮國家捐贈 10 億劑疫苗。其中包括當時美國認捐的 5 億劑。拜登政府希望其他富裕國家也捐贈更多，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，其他國家需要加強，在疫苗捐獻上做更多舉措。

GAVI 數據顯示，世界衛生組織 (WHO) 和 GAVI 旗下的 COVAX 計畫已向 141 個國家提供超過 2.86 億劑疫苗。不過，9 月 COVAX 將 2021 年疫苗分配目標刪減近 30% 至 14.25 億劑。

輝瑞表示，美國 6 月宣布的 5 億劑已於 8 月開始出貨，預計到 2022 年 9 月底將交貨 10 億劑。這些劑量將在輝瑞的美國廠製造，並提供給 92 個中低收入國家和非洲聯盟的 55 個成員國。

製藥業貿易團體表示，全球疫苗生產足以為富裕國家提供疫苗加強劑，也能供應 2021 年開發中國家接收到的那些疫苗捐贈。

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