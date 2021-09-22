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蘇揆：台灣第一劑疫苗接種率 10月底估達7成

鉅亨網新聞中心
行政院長蘇貞昌(左1)、衛福部長陳時中(左2)立法院備詢。(圖：立法院隨選視訊)
行政院長蘇貞昌(左1)、衛福部長陳時中(左2)立法院備詢。(圖：立法院隨選視訊)
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蘇貞昌立法院備詢質詢疫苗新冠肺炎

行政院長蘇貞昌今 (22) 日赴立法院，就新冠疫苗接種、整備等事宜專案報告，並備質詢。蘇揆表示，台灣目前疫苗到貨量已超過 1730 萬劑，第一劑接種率預估 10 月底可望達到 7 成，施打第二劑也將接近 3 成。

蘇揆報告中指出，目前台灣自購的國外疫苗約 910 萬劑，友邦及民間捐贈近 820 萬劑。截至明、後年，囊括政府採購、國際援助、民間企業團體捐贈的疫苗，合計將超過 8200 萬劑，足夠供應國人施打到第 3、4 劑。

蘇貞昌說明，年初國內疫情相對穩定，國人施打疫苗意願不高，5 月初已到貨的 31 萬劑 AZ 疫苗都還剩下一大半，當時疫苗覆蓋率不到 1%，迄今已將近 50%，全台約有 1160 萬人完成接種第一劑。

蘇貞昌受訪強調，中央與地方齊心提高疫苗施打率，第一劑預估 10 月初可達 6 成，10 月底上看 7 成，屆時施打第二劑的疫苗覆蓋率也可望接近 3 成。

此外，美國政府 11 月起，境外旅客須完整接種莫德納、BNT 或嬌生疫苗才可入境美國，對於施打高端疫苗者是否受阻？蘇貞昌表示，美國相關規定是對已經有限制的國家，並非針對台灣。

根據書面報告內容指出，截至今年 9 月中旬止，共有 7445 件接種疫苗後的不良事件，其中 3490 件為嚴重、死亡 786 件。蘇揆指出，上千件疫苗注射不可能沒有任何狀況，政府一定以最嚴謹的態度處理，預計 9 月下旬由審議小組會議審查已初步鑑定的案件，應負的責任，政府絕不逃避。

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