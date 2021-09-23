〈台申請CPTPP〉龔明鑫：加入可望貢獻經濟成長率2% 三大產業受影響

行政院今 (23) 日會後記者會正式宣布，台灣已遞交加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 申請，面對未來對產業影響，國發會主委龔明鑫表示，依模型推估，加入後可望為台灣經濟成長率增加 2%，但農業、汽車及其零組件業可能受衝擊。

龔明鑫表示，除英國、中國申請加入 CPTPP 外，包含南韓、泰國、印尼、菲律賓等都表達加入意願，國發會也依模型推估，若上述國家陸續加入，台灣則未加入，將對經濟成長率造成 - 0.56% 衝擊。

產業方面，龔明鑫指出，台灣若未參與 CPTPP，包含石化、塑橡膠、鋼鐵金屬、化學建材等都將面臨高關稅障礙，進而拖累整體產值、出口，此外服務業也是 CPTPP 關注的重要部門，影響程度也大。

龔明鑫認為，若台灣加入 CPTPP 後，將帶來明顯經濟效益，依模型推估，可望為整體經濟成長帶來 2% 以上貢獻，但仍有部分產業將受影響。

CPTPP 前身是《跨太平洋夥伴關係協定》(TPP)，美國在 2017 年宣布退出後正式更名為 CPTPP，由澳洲、紐西蘭、日本、加拿大、新加坡、墨西哥、秘魯、智利、馬來西亞與汶萊等 11 國共同簽署，目前包含英國、中國、台灣都已遞交加入申請。