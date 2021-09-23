CFC最快明年上路 境外公司文件準備考驗大

《境外資金匯回專法》落日後，受控外國公司制度 (CFC 制度)，預計最快明 (2022) 年就會上路，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所表示，CFC 制度申報中，應備文件之一就是由會計師簽證的 CFC 財務報表，此部分對持有境外公司的個人，將是很大的考驗。

KPMG 安侯建業稅務投資部會計師吳能吉說明，大部分的人，就所持有的境外公司並沒有記帳的習慣，因此境外公司資金往來情形與帳務表達能否合理，足以讓簽證會計師可以接受，並出具 CFC 公司財務報表之簽證報告也備受挑戰。

KPMG 表示，實務上境外公司與股東間資金往來調度混雜，而因過去稅局查核境外公司不易，也因此多數台商也不會就境外資金匯出之情形是否涉及漏稅事宜而予以釐清。

要注意的是，當所得稅法 43-3 條受控外國公司條款 (CFC) 實施後，加上我陸續與其他國家簽訂稅務用途資訊交換 (CRS) 協議後，稅局已可掌握台商在境外地區的銀行帳戶資訊，像是澳洲、日本和英國地區。

根據財政部統計，目前取得國人在境外帳戶資訊共 130478 筆，金額約 1 兆 8077 億元，屆時配合 CFC 施行，台商所持有海外公司的資訊也會日趨透明，將可能會暴露潛在的稅務風險。

吳能吉進一步指出，CFC 相關辦法要求個人或公司須主動向國稅局揭露受控外國企業相關資訊，因此個人若持有境外公司，建議在法令實施前先行釐清境外公司資金的來源、性質，及核課期間內可能的稅務議題。

舉例來說，個人及其子女共同持有境外公司，子女之股份是否有涉及贈與稅等問題，以提早因應準備，勝於事後的查核和說明，始能降低可能發生之稅務風險。