 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【龍哥講股教室】台股初步止跌 資金簇擁塑化和IC設計

蘇建豐分析師(永誠國際投顧)
【龍哥講股教室】台股初步止跌，資金簇擁塑化和IC設計。(圖:shutterstock)
【龍哥講股教室】台股初步止跌，資金簇擁塑化和IC設計。(圖:shutterstock)
Tag
蘇建豐永誠國際投顧台股

昨天龍哥跟大家分析，美股受到縮減購債要緊縮資金的影響而大跌，通常都是短線低點，昨天晚上美股是不是上漲了？前兩天是不是就是短線低點？這才是冷靜分析判斷盤勢，而不是看到大跌就害怕；今天台股初步止跌，明天站上今天高點才會正式止跌，多方才會更強勢。

昨天也跟大家分析，恒大根本不可能變成下一個雷曼兄弟，當初雷曼兄弟倒閉，台灣銀行有很多雷曼兄弟的商品，但是現在有很多恒大的商品嗎？真的沒有！今天就傳出北京要救恒大了，盤勢震盪更要冷靜，不要自己嚇自己。
 
如果手中持股是龍哥追蹤的 IC 設計，高速傳輸 IC 和矽智財 IP，根本不需要害怕，看看世芯 (3661-TW)，智原 (3035-TW)，創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW) 等等，世芯還創下近期新高，這就是未來主流股的力量，大家好好體會。 

大家可能會發覺，每天的龍哥講股教室大同小異，這是正常的情況，因為盤勢規劃與主力股狀況並不會變來變去，每天變來變去的規劃與分析，那是看圖說故事，一點價值都沒有，大家要會判斷喔。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

塑化和化學材料：

中國太陽能裝機潮，導致 EVA 供不應求，報價大漲，台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 都能受惠，法人籌碼集中，可以多留意；化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光(1711-TW)，中華化(1727-TW)，光洋科(1785-TW)，其中光洋科的位階比較低，操作風險較低。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀止跌，以長榮為例，拉出下影線，想要打腳，站上 126 元才會有正式止跌訊號，展開【反彈行情】，反彈壓力在 137 元，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)MCU 產業面還是供不應求，投信結帳完，上週四開始出現買超，技術面醞釀止跌，股價有機會出現反彈行情，建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。 

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用，例如，iphone 發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW)，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，技術面醞釀止跌，觀望籌碼沉澱。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，產能滿載訂單看到明年底，拉回分批佈局，概念股 3707 漢磊，第三代半導體未來趨勢向上，投信籌碼穩定。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變。

晶焱 (6411-TW) 夠驚艷吧，先前直接大公開搶錢計畫第三檔的主力股，股價創下新高，龍哥在連線和節目上一直跟大家分析靜電防護 IC，未來電子產品電子系統越來越多，就要用到更多的靜電防護 IC，所以晶焱的營收和獲利就會持續成長，投信從 7 月買到現在，籌碼穩定，可以持續留意。

多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW) 等；另外觀察 IP 矽智財的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，例如，世芯 (3661-TW)，創意 (3443-TW)， M31(6643-TW)，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW) 等。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看 3189 景碩，新產能要開出來，營收和獲利會持續增加，股價拉回到月線，投信持續買超，這就是籌碼穩定股，技術面屬於偏多趨勢；上游銅箔基板的部分，最近法人籌碼穩定，就看台光電 (2383-TW) 和聯茂(6213-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，現在美琪瑪 (4721-TW) 技術面偏弱，外資有趁機撿便宜，但是要等待技術面止跌，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，搶錢第四檔獵豹速度準備噴出和第五檔矽智財之王緩步創高，第六檔 IP 鱷魚籌碼穩定，準備噴出，兇猛大咬獲利，不要錯過。
.
《獲得更多「獨家」盤中資訊》

【FB 粉專】https://www.facebook.com/stockfuturelung5
【Line ID：@lung1688】https://lin.ee/faiqzYC
【Telegram】https://t.me/lungfuture88988
【Instagram】https://www.instagram.com/richdragon88988/

留言跟龍哥互動：
TG：https://lihi1.com/iU6YJ
LINE：https://lihi1.com/IXgLt
FB：https://lihi1.com/e7cKj

【龍哥 Youtube】https://lihi1.com/UOB7n

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台聚1304亞聚1308永光1711中華化1727光洋科1785聯電2303順德2351台光電2383長榮2603陽明2609萬海2615健和興3003智原3035景碩3189創意3443漢磊3707美琪瑪4721康普4739新唐4919祥碩5269創惟6104聯茂6213同欣電6271晶焱6411聚和6509愛普6531M316643宏捷科8086
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞