【龍哥講股教室】台股初步止跌 資金簇擁塑化和IC設計

昨天龍哥跟大家分析，美股受到縮減購債要緊縮資金的影響而大跌，通常都是短線低點，昨天晚上美股是不是上漲了？前兩天是不是就是短線低點？這才是冷靜分析判斷盤勢，而不是看到大跌就害怕；今天台股初步止跌，明天站上今天高點才會正式止跌，多方才會更強勢。

昨天也跟大家分析，恒大根本不可能變成下一個雷曼兄弟，當初雷曼兄弟倒閉，台灣銀行有很多雷曼兄弟的商品，但是現在有很多恒大的商品嗎？真的沒有！今天就傳出北京要救恒大了，盤勢震盪更要冷靜，不要自己嚇自己。



如果手中持股是龍哥追蹤的 IC 設計，高速傳輸 IC 和矽智財 IP，根本不需要害怕，看看世芯 (3661-TW)，智原 (3035-TW)，創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW) 等等，世芯還創下近期新高，這就是未來主流股的力量，大家好好體會。

大家可能會發覺，每天的龍哥講股教室大同小異，這是正常的情況，因為盤勢規劃與主力股狀況並不會變來變去，每天變來變去的規劃與分析，那是看圖說故事，一點價值都沒有，大家要會判斷喔。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

塑化和化學材料：

中國太陽能裝機潮，導致 EVA 供不應求，報價大漲，台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 都能受惠，法人籌碼集中，可以多留意；化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光(1711-TW)，中華化(1727-TW)，光洋科(1785-TW)，其中光洋科的位階比較低，操作風險較低。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀止跌，以長榮為例，拉出下影線，想要打腳，站上 126 元才會有正式止跌訊號，展開【反彈行情】，反彈壓力在 137 元，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)MCU 產業面還是供不應求，投信結帳完，上週四開始出現買超，技術面醞釀止跌，股價有機會出現反彈行情，建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用，例如，iphone 發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW)，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，技術面醞釀止跌，觀望籌碼沉澱。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，產能滿載訂單看到明年底，拉回分批佈局，概念股 3707 漢磊，第三代半導體未來趨勢向上，投信籌碼穩定。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變。

晶焱 (6411-TW) 夠驚艷吧，先前直接大公開搶錢計畫第三檔的主力股，股價創下新高，龍哥在連線和節目上一直跟大家分析靜電防護 IC，未來電子產品電子系統越來越多，就要用到更多的靜電防護 IC，所以晶焱的營收和獲利就會持續成長，投信從 7 月買到現在，籌碼穩定，可以持續留意。

多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW) 等；另外觀察 IP 矽智財的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，例如，世芯 (3661-TW)，創意 (3443-TW)， M31(6643-TW)，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW) 等。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看 3189 景碩，新產能要開出來，營收和獲利會持續增加，股價拉回到月線，投信持續買超，這就是籌碼穩定股，技術面屬於偏多趨勢；上游銅箔基板的部分，最近法人籌碼穩定，就看台光電 (2383-TW) 和聯茂(6213-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，現在美琪瑪 (4721-TW) 技術面偏弱，外資有趁機撿便宜，但是要等待技術面止跌，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，搶錢第四檔獵豹速度準備噴出和第五檔矽智財之王緩步創高，第六檔 IP 鱷魚籌碼穩定，準備噴出，兇猛大咬獲利，不要錯過。

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