數位浪潮來襲 台灣中小企業轉型計劃比重低於4成

企業數位化蔚為趨勢，根據星展集團調查，亞太地區已有 70% 中大型企業已制訂數位轉型策略，較前一年的 57% 明顯增加，其中台灣以 95% 比重位居領先位置，但中小企業制定數位轉型比重則不到 4 成，低於市場平均值。

星展集團今 (23) 日公布最新「企業數位化準備程度調查」(DBS Digital Readiness Survey) 訪問亞太區 13 個市場，以及美國、英國共約 2600 名企業財務主管、執行長、財務長和企業主的意見。

調查結果顯示，亞太區有 70% 中大型企業已制訂數位轉型策略，較前一年的 57% 明顯增加，其中台灣 (95%) 位居領先位置，其次是新加坡 (91%)、中國 (87%) 和香港 (86%)。

但調查也發現，亞太區仍有 53% 的中大型企業仍處於數位轉型起步階段，顯示儘管亞太區企業近年大力推動數位轉型，但仍有進步空間。

進一步看中小企業的數位轉型表現，調查發現，亞太地區的中小企業，僅 4 成訂定數位轉型計畫，僅 12% 擁有明確的數位化策略，其中台灣僅 38% 的中小企業有制定數位轉型計畫。

觀察亞太地區的中小企業數位轉型規劃，新加坡有 72% 的中小企業已制訂數位轉型策略，比重明顯高於香港 (47%)、中國 (44%)、台灣 (38%)、印度 (25%) 和印尼 (20%)，但整體而言，中小企業在數位化準備方面仍落後中大型企業。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川指出，疫情改變企業的營運模式與經營思維，因應趨勢，星展銀行 (台灣) 除積極提供符合客戶期待的數位金融解決方案，近期更推出新一代 DBS IDEAL 企業網路銀行及「企業線上跨境收款追蹤服務」等服務，協助客戶優化營運流程、加速數位轉型，以提升企業競爭力。

星展集團環球金融交易服務處負責人林順忠表示，數位化已是勢在必行，但數位環境日新月異，企業除了必須掌握最新趨勢，又要面對競爭與經濟挑戰，讓企業在制訂和落實數位化策略時困難重重，而星展集團便能發揮數位優勢，協助企業執行創新的數位解決方案。

星展集團中小企業銀行業務負責人鄭秀鳳補充說明，中小企業大多能認同數位轉型的優點，也有興趣在業務端實行數位流程，但也面臨導入新技術的成本和數位人才的競爭，有些中小企業對於從何展開數位轉型也不夠了解，而包括銀行在內的合作夥伴是否能提供客戶數位解決方案，甚至提供相關教育資源，就顯得相當重要。

