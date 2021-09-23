 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中國限電大刀砍向PVC催生報價向上 台廠受惠

鉅亨網新聞中心
中國限電大刀傳砍向PVC 報價向上台廠受惠。(圖：AFP)
中國限電大刀傳砍向PVC 報價向上台廠受惠。(圖：AFP)
Tag
PVCEVA台塑台聚

中國限電政策持續推動，傳出 PVC(聚氯乙烯) 也被要求減產；此外，美國 PVC 供給尚未從風災影響中恢復，除了將推升 PVC 報價持續向上，在美中供給吃緊下，買家將尋求其他地區的貨源，市場看好，國內 PVC 業者如華夏 (1305-TW)、台塑 (1301-TW)、聯成 (1313-TW) 等可望因此受惠。

據了解，中國 PVC 年產能約 2500-2600 萬噸，目前其中有 8 成採電石法、透過電爐反應生產；而電石法 PVC 工廠多集中在新疆、寧夏、陝西等地，此次限電措施，估將嚴重影響中國 PVC 供給。

此外，位在美國墨西哥灣沿岸的 PVC 工廠，在 9 月初受到艾達颶風重創後，至今產能尚未完全恢復，粗估仍有 6 成產能無法順利開出，在美國營建等內需強勁下，整體供需狀況呈現吃緊。

從報價來看，目前中國無論是電石法 PVC 或是乙烯法 PVC，每噸價格均突破人民幣萬元；美國 PVC 現貨價格也衝上歷史新高，下半年至今已經大漲約 30%。

除了 PVC 外，中國碳中和也加速太陽能裝機進度，推升 EVA 需求大增，但歐洲 EVA 大廠 Versalis 德國廠因故交貨不及，也推升 EVA 價格飆漲，市場看好台塑外，台聚 (1304-TW) 以及同集團的亞聚 (1308-TW) 也可望因此受惠。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
華夏1305台塑1301聯成1313台聚1304亞聚1308
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞