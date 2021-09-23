中國限電大刀砍向PVC催生報價向上 台廠受惠

中國限電政策持續推動，傳出 PVC(聚氯乙烯) 也被要求減產；此外，美國 PVC 供給尚未從風災影響中恢復，除了將推升 PVC 報價持續向上，在美中供給吃緊下，買家將尋求其他地區的貨源，市場看好，國內 PVC 業者如華夏 (1305-TW)、台塑 (1301-TW)、聯成 (1313-TW) 等可望因此受惠。

據了解，中國 PVC 年產能約 2500-2600 萬噸，目前其中有 8 成採電石法、透過電爐反應生產；而電石法 PVC 工廠多集中在新疆、寧夏、陝西等地，此次限電措施，估將嚴重影響中國 PVC 供給。

此外，位在美國墨西哥灣沿岸的 PVC 工廠，在 9 月初受到艾達颶風重創後，至今產能尚未完全恢復，粗估仍有 6 成產能無法順利開出，在美國營建等內需強勁下，整體供需狀況呈現吃緊。

從報價來看，目前中國無論是電石法 PVC 或是乙烯法 PVC，每噸價格均突破人民幣萬元；美國 PVC 現貨價格也衝上歷史新高，下半年至今已經大漲約 30%。

除了 PVC 外，中國碳中和也加速太陽能裝機進度，推升 EVA 需求大增，但歐洲 EVA 大廠 Versalis 德國廠因故交貨不及，也推升 EVA 價格飆漲，市場看好台塑外，台聚 (1304-TW) 以及同集團的亞聚 (1308-TW) 也可望因此受惠。