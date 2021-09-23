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台股反彈站回萬七 三大法人土洋對作買超25.64億元 投信終止連8買

鉅亨網新聞中心
台股反彈站回萬七 三大法人土洋對作買超25.64億元。(圖：AFP)
台股反彈站回萬七 三大法人土洋對作買超25.64億元。(圖：AFP)
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三大法人投信外資台股電子股賣超買超

中國恒大集團風暴暫時緩解，台股今 (23) 日跟隨陸、港股市反彈，一度漲逾 200 點，電子股重回多頭懷抱，IC 設計、PCB、機電股等人氣旺，台塑集團股也扮演撐盤要角，帶動指數終場上漲 152 點，收在 17078 點，三大法人呈現土洋對作，合計買超 25.64 億元，投信終止連 8 買。

加權指數成交量依舊低迷，僅 2500 多億元。觀察法人籌碼變動情形，外資昨天大舉賣超 355 億元後，今天轉為買超 35.9 億元；投信終止連續 8 個交易日買超，今天小賣 2.52 億元；自營商昨天重砍 93 億元後，今天續賣 7.73 億元。三大法人合計買超 25.64 億元，內外資對作。

觀察主要權值股表現，台積電股價持穩，早盤一度漲至 593 元，但買盤追價意願不高，終場小漲 0.3%，收 588 元；聯電反彈近 1%，站穩 65 元之上。金融股也重獲多頭青睞，元大金漲逾 2%，國泰金、中信金、華南金等上漲逾 1%。

中國十一長假將至，受到預期心理影響，乙烯報價持續上漲，台塑化利差可望擴大，今天股價上漲近 2%，台塑勁揚 2.5%，南亞也有 1% 的漲幅；亞聚無懼當沖警示一度逼近漲停價，同集團的華夏、台聚、台達化以及國喬、聯成等塑化股，均獲得資金點火。

高價股比價行情也成為盤面焦點，千金股旭隼直奔漲停價 1515 元，信驊大漲逾 7%，終場收 2425 元，成功擠下大立光躍居股后寶座，股王矽力 - KY、力旺、譜瑞 - KY 等漲勢也相當強勁，IC 設計族群近年成長快速，在台股市場中封后稱王。

多家內外資青睞 ABF 載板三雄，紛紛調升目標價，南電勁揚約 6%，收在 469.5 元，改寫歷史新高，景碩也有逾 5% 的漲幅，欣興一度漲至 146 元，但尾盤漲幅收斂至 1% 內。

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