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〈台股盤前〉多頭可望續掌兵權 觀戰重點在高價股激戰秀

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
〈台股盤前〉多頭可望續掌主導權 觀戰重點在高價股激戰秀。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉多頭可望續掌主導權 觀戰重點在高價股激戰秀。(鉅亨網資料照)
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台股高價股半導體台積電電動車半年線外資

台股昨 (23) 日擺脫恒大陰霾，上漲 152.4 點，終場收在 17078.22 點，而美國聯準會暗示升息提前，這讓美股四大指數今晨全數走高超過 1%，連動到台股今日可望續揚，今日觀盤重點將落在半導體與高價股身上。

外資昨天轉為買超台股 35.9 億元，但是本土法人續站賣方，投信賣超 2.5 億元、自營商賣超 7.7 億元，三大法人買超 25.64 億元。台指期部分，外資回補空單 1360 口，淨空單水位降至 16468 口，可看出外資態度偏多。

護國神山台積電昨收在 588 元、漲 0.34%，多頭再度拿回主導權，千元高價股出現大洗牌，IC 設計信驊大漲 7%、收 2425 元，超車大立光的 2370 元，搶走股后寶座，IC 設計上游力旺也上漲 6.7%，股價挑戰 2000 元，續創掛牌新高，譜瑞 - KY 距 2000 元大關也僅一步之遙，千元高價股激戰戲碼今日值得關注。

台積電竹南封裝新廠預定明年啟用，相關技術布局受矚目，台積電對先進封裝布局將打造一條龍服務，有助後續繼續承接蘋果、輝達等大廠先進晶片代工大單，營運持續喊衝，台積電股價續航可期。

鴻海科技日將於 10 月 18 日登場，昨日也釋出首支預告片，秀出三款電動車包括：E 級車、C 級車與電動巴士的設計藍圖，鴻海及電動車相關股價表現備受矚目。

整體來說，台股昨日強勢反彈，加上國際股市氛圍持續向上，要再下跌的危機暫時解除，但是上檔面臨半年線及 5 日線反壓，若要持續反彈，則須量能放大，並有效站上半年線，台股趨勢線才能轉多。

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