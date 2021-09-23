 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

投資策略選股不選市 聚焦明年產業

理財周刊
Tag
理財周刊投資策略選股不選市

文．紀緯明

台股成交量縮至三千億以下，資金動能似乎消散，連帶股市也沒有太大表現，很多投資朋友認為目前台灣經濟還在高峰，許多公司的營收也都不斷創新高，為何指數到了萬八就止步不前？

許多之前的熱門股都從高點回檔超過 30% 以上，上方的套牢賣壓重重，許多人都還是抱著「一張不賣，奇蹟自來」的心態在等待解套，但這樣的心態並不正確，因為許多股票的營運高峰其實已經出現，股價要再次「重返榮耀」的機會幾乎渺茫。

會這樣說並不是要打擊投資朋友的信心，而是要讓投資朋友看清楚股票的現況，並非每檔股票都是能夠「長期持有」，如果苗頭不對，一定要三十六計走為上策，只有少部分的股票值得投資人用力抱緊，今天我們先來解釋為何指數卡在這個位置不上不下？接著分享一些我認為前景較為明朗的產業，給投資朋友一個方向。

 

指數為何止步不前

經濟要衰退了嗎？

我們首先來討論大家最好奇的問題，指數萬八會不會再創新高？用最直接的文字來寫：「年底前創新高的機率小之又小。」原因其實很簡單，因

為我們常說「股市是經濟的櫥窗」，所以股市其實很大程度的反映了一國經濟的熱絡程度。

但所謂的熱絡程度是指什麼呢？其實並不單單是指營收、獲利這些數字，比起這些反映「過去」的指標，我其實更在意反映「未來」的成長性指標，一旦成長性消失，那股價很自然的也會熄火修正。

大家可以看一下附圖，藍色的線是台灣外銷訂單年增率，這項指標很早以前我就已在群組跟節目上介紹過，當時我說這是一項股市的領先指標，通常領先零至三個月。大家可以看到外銷訂單年增率跟加權股價指數基本上是「亦步亦趨」，而我們不是只看外銷訂單的「金額」，而是「年增率」，就是為了要看出成長性。

在三個月前，我有說過外銷訂單年增率的最高峰已過 (附圖黃色圈圈處)，原因是因為去年全球受到疫情衝擊，使得基期相當低，但低基期的利多將會從八月以後不復存在。

這不代表台灣的經濟不好，或是要陷入衰退，台股自去年九月以來一路狂飆，最主要的原因就是在反映 2021 年的基本面，然而大家要注意，時序已經來到九月底，換言之市場已經開始把目光放到 2022 年，今年哪些企業的獲利極佳，其實都已經反映在股價上，如果現在投資朋友還將目光擺在 2021 年，那你要趕快調整自己的投資策略。

 

展望 2022聚焦這些產業

2021 年把累積兩年的需求一次爆發出來，加上供給受到限制，從經濟學的角度必然就是價格上揚，然而 2022 年後許多的需求就會回到常態，甚至因為今年的報復性消費，把明年的需求提前滿足，導致明年的需求會比常態性更低。

例如消費性電子產品一定首當其衝，很簡單的道理，如果投資朋友今年換了一台電視，明年你還會換嗎？如果今年為了遠距辦公，你買了新的筆電，明年還會再換一台嗎？

雖然指數創高不易，但個股的表現空間還是很大，投資朋友要習慣「選股不選市」，現階段的選股方向一定要避開這類型：「明年不會比今年好」的產業，因為今年利多反映時你沒在車上，現在要開始反映明年利空你卻搶著找座位，這樣不對吧？

那我認為有些產業受到的衝擊相對較小，例如說晶圓代工，由於產能沒有辦法馬上開出來，成熟製程的供給缺口還是存在，因此像是台積電 (2330)、聯電 (2303)、世界先進 (5347)，都還是可以維持在成長的軌道上。

此外像是 IC 載板也是能見度相當明朗的產業，IC 載板又分為 ABF 載板及 BT 載板，這兩項技術門檻相當高，因此中國無法馬上開出產能來搶市占率，像是 ABF 載板中的欣興 (3037)、南電 (8046)，BT 載板的景碩 (3189)，都是拉回找買點的好股票。

除此之外，電動車、第三代半導體等等新題材，也是成長性可以期待的領域，因此選股上往這些地方著墨，就能避開「成長性消散」的問題，也較能夠抵禦股市中的波動。

 

 

 

來源：《理財周刊》1100 期

更多精彩內容請至 《理財周刊

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
聯電2303台積電2330欣興3037景碩3189世界5347南電8046
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow