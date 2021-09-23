全球股市爆殺 決戰兩大關鍵點

文 / 理周教育學苑．方鈞

Q： 9/20 雖然中國Ａ股因中秋節休市，但從亞洲盤香港恆生指數及新加坡 A50、摩台等相關指數皆反映下跌，恐慌情緒擴散到歐盤及美盤，小道瓊開低走低，盤中一度下跌 971 點，最後以 33970 點作收，下跌 614 點，全球隨處可見殺盤力道，在此背景下，該如何看待？

A： 目前市場關注兩大重點，其一是中國恒大危機，其二則是美聯儲動向，這次恒大風暴被喻為「中國版雷曼」，恒大集團過去以高度槓桿操作，以債養債，認為只要夠大，無論發生任何危機政府都將出手相助，但目前看來政府似乎沒有出手意願，本周四 (9/23) 恒大有兩筆債券需支付巨額利息共計 1.1 億美元，市場預期恒大將違約處理。

雖然恒大是中國地產信用問題，乍看對世界經濟影響不大，但若因此而引發中國經濟蕭條，所有投資中國的資金將成為未爆彈，特別是中國近期對於「共同富裕」動作頻頻，難保未來不會有特別規定掌控境外資金。

另一方面，美聯儲周四凌晨也將迎來 FOMC，面對居高不下的通膨水位，市場預期美聯儲即使不升息，也將對回購債券達到初步共識，換句話說，只要美國有意圖回收資金，將引發全球股市恐慌性賣壓。

這兩大事件關鍵時間都落在 9/23，在此之前市場恐慌情緒較難消化，如果周四前全球股市一路下跌，則當天易有報復性反彈，美聯儲面對股市連日暴跌，對於升息言論也會有所拿捏。

無論恒大是否破產、美聯儲是否升息，就目前Ｋ線來看，美股已跌破上升趨勢線，多頭格局已被破壞，未來創新高難度偏高，建議保留現金空手以待，景氣循環是必然現象，即使量化寬鬆能解決一時困境，但延遲的循環會以另一種更棘手方式呈現，從小道瓊價格來看，未來幾個月將劇烈震盪，盤久必殺，投資人還須謹慎，反彈都視為出場點。

來源：《理財周刊》1100 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》