 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【台股龍捲風】 昨天大跌350點 空單全數回補 反手做多 又賺了！

徐照興分析師(永誠國際投顧)
昨天大跌350點 空單全數回補 反手做多 又賺了！(資料來源:shutterstock)
昨天大跌350點 空單全數回補 反手做多 又賺了！(資料來源:shutterstock)
Tag
徐照興永誠投顧電子PCB 族群區間盤

昨天三大法人倒垃圾亂賣台股，筆者直接挑明，我們會員空單全數回補並反向做多，市場一片譁然，不是【恆大】事件還未解決嗎? 不是還有美國的【縮減負債表】嗎? 其實行情只要知道是【區間盤】就會知道來到區間下緣要選擇回補空單，並反手做多，市場上的波動，永遠不缺理由和藉口，差別在操作！可參閱今日節目:https://youtu.be/lcSxQhXAFYQ

行情昨日大跌，今日量縮上漲，漲勢可以延續嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊如預期，順利黃金交叉，NASDAQ 即將黃金交叉，費辦因為較晚跌，所以還沒黃金交叉，但一旦黃金交叉，就要過歷史高點，代表美股多頭持續，而台股，加權指數日 KD 死亡交叉收斂 (還未黃金交叉) 但電子類股和 OTC 指數快要黃金交叉，代表慢慢要轉危為安，但即便如此，好壞個股還是會差很多！

電子：

矽智財的力旺 (3529-TW) 毛利率高達 100%，跟台積電調漲晶圓代工價格較無關係，今股價已創歷史高，但晶心科 (6533-TW) 卻下跌 (海外存託憑證定價 440 元，今低 433 收 448，搞不好又有機會)，大立光 (3008-TW) 反彈，玉晶光 (3406-TW) 卻持續回檔，投信作價的智原 (3035-TW) 盤中漲停，但立積 (4968-TW)、 安格 (6684-TW)、 祥碩 (5269-TW) 、通嘉 (3588-TW) 、晶豪科 (3006-TW) 卻下跌，代表行情雖有反彈，但還是不能亂買，節奏要掌握好才行！

而上週提醒的 PCB 族群: 台光電 (2383-TW)相對強勢、嘉聯益 (6153-TW)、聯茂 (6213-TW)等小跌，志超 (8213-TW)、定穎 (6251-TW) 持續供，電解銅箔: 金居 (8358-TW) 榮科 (4989-TW)搞不好又有機會。

來到 9 月份，先前大家都會炒「投信作帳」標的，筆者就提醒其實「投信」也會結帳喔，果不其然行情 9 月初回檔修正，而昨日的大跌，讓我們可以偷吃投信豆腐: 漢磊 (3707-TW)、欣銓 (3264-TW)、台燿 (6274-TW)、晶宏 (3141-TW)、中美晶 (5483-TW)、智原 (3035-TW)、奇鋐 (3017-TW)、振曜 (6143-TW)、大同 (2371-TW)、博智 (8155-TW)、一詮 (2486-TW)、信邦 (3023-TW)、亞聚 (1308-TW)、健策 (3653-TW)、景碩 (3189-TW)、創意 (3443-TW) 這一類型股票可觀察後續投信買賣超！

今日雖然指數反彈，讀者也都知道我們看對了。

但我們卻不會高興不起來，原因其實很簡單，因為大部分只會做多的投資人，套牢居多，其實這裡就是【區間盤】，不會爆漲，也不會暴跌，所以衝高要賣 (空)，壓回要補 (多)，操作要夠靈活，不要死多頭，或死空頭，會賺錢的股票，不論多空，都可賺錢！很多股票不會一次反彈到你的成本，所以要先到壓力區賣一部分，壓回再接，這樣多做幾趟價差，才能弭補損失！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

Telegram：https://t.me/imoney168

FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

Line@:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
力旺3529晶心科6533大立光3008玉晶光3406智原3035立積4968安格6684祥碩5269通嘉3588晶豪科3006台光電2383嘉聯益6153聯茂6213志超8213定穎6251金居8358榮科4989漢磊3707欣銓3264台燿6274晶宏3141中美晶5483奇鋐3017振曜6143大同2371博智8155一詮2486信邦3023亞聚1308健策3653景碩3189創意3443台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞