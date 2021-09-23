張志誠觀點－FED利率決策會議後短線利空出盡，車用零組件與第三代半導體台廠機會在那裡？

美股三大指數受恒大事件影響，9/20 出現跳空大跌，短中期均線皆下彎，向下測試年線支撐，不過 9/21 已出現止跌沒再破底，9/22 則全數止跌回升收紅 K，目前道瓊指數的關鍵未來只要順利的回補前幾日的空方缺口 34519 點就可以宣告這一波因應恒大的影響就告一段落，然而短中期均線雖然還是空頭排列，以均線技術面的角度不能算是強勢，關鍵在年線仍是走揚的，目前主要的趨勢大轉折要看扭轉月均線的能力，若道瓊指數未來兩週可以在月均線之下打底完成則第四季 FED 11 月才要做 QE 的縮表就可再迎接旺季行情。

台股受國際股市牽連，中秋連假後首開盤就跳空下跌收中黑跌 350 點，美股大跌一天後沒再繼續大跌，也讓台股昨日雖然一樣是大跌，但並沒有很恐慌，量能仍然是在 3000 億以下，更大的賣壓其實是在 9/17 宣洩，不管台股跟美股都一樣，9/17 的量還比 9/20 更大，真正的恐慌性逃殺盤應該是要連續大跌，而且量能激增，從昨天的量並看不出來投資人有在逃殺。今日則是受到美股收紅激勵，大盤開高盤中繼續走高，唯獨剛經歷過下跌後量還出不來，除了短期 10 日線有壓力的尊重以外，最重要的還是市場信心不夠的調整，昨天台股的下跌融券餘額明顯回補 4.43 萬張，這代表短線空方也怕指數跌不下去，目前在 9 月營收還沒公佈以前，台股單日量沒有超過 3500 億的時候，稍微小區間震盪是必要的，這樣才能夠養住空單，我建議投資人只要注意一個點，就是何時把昨天的空方缺口 17235 點之下有量回補那就是指數將會轉強的訊號，此訊號沒有出現以前，選擇比大盤技術面強勢的股票即可。

我想恒大的狀況還會有一些時間影響投資人心理，所以我有幾個觀點要提醒投資人，有人把恒大事件比作雷曼兄弟，也有人認為恒大事件主要是中國國內授信的問題並不會擴散到全世界，不管恒大影響的層面會不會如雷曼兄弟一樣，值得注意的是兩者的主角都是房地產，雷曼兄弟會破產的主因就是房價下跌導致手上的金融資產變不值錢，而槓桿又太大，所衍生的一系列風爆，習政府定調：「房子是用來住的，不是用來炒的」，也傳出香港土地可能收歸國有，香港吋土吋金，房價高居世界前幾名，香港小小地方卻造就非常多地產大亨，算是資本市場餵養出來的巨獸，中國的經濟成長很大一部分也是靠著房地產在帶動，恒大若破產勢必影響到員工、客戶、銀行、承包商，最關鍵的就是為了打擊房價讓過去中國大陸過去來自於原物料和房地產的通膨不的實質影響到中國經濟，因此中國股市與香港股市在歷經經濟調整的陣痛期以前，未來指數的表現空間不會太大，但這樣的一個影響性決不會是全球的問題。

短線大盤的選股優先考量的是技術分析的領先性，今天會是許多公司會開始偏多轉折的起步，我舉例技術指標領先大盤黃金交叉的族群，捷敏 - KY(6525-TW)、健和興 (3003-TW)、虹揚 - KY(6573-TW)、茂達 (6138-TW)、茂矽 (2342-TW) 等等都是與車用零組件有關，投資人可留意，歷經 2 個月車用零組件的整理，是否有波段新轉強的標的。

隨著 5G 基礎建設、電動車、快充裝置等應用範圍擴大帶動第三代半導體需求成長，碳化矽和氮化鎵仍然是掌握在國際 IDM 廠手裡，但考量新冠疫情和地緣政治風險等因素，為了降低供應鏈斷裂風險，IDM 廠開始把產能分散到其他晶圓和磊晶製造廠，嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW) 承接國際整合元件製造 (IDM) 大廠釋出的碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）訂單而直接受惠。

嘉晶 (3016-TW):8 月營收年增 43.39%，EPS 連 3 季成長，量增股價開高走高，即將挑戰前波高點，有回檔指標壓低投資人可注意。

漢磊 (3707-TW):8 月營收年增 46%，量增股價開高走高，即將挑戰前波高點，有回檔指標壓低投資人可注意。

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