冠德拿下鄰近捷運板橋府中站都更案 預計2027年完工

冠德 (2520-TW) 拿下新北市板橋區原址市長官邸的都市更新案，今 (23) 日由新北市政府財政局李泰興局長、冠德建設總經理洪錦欽正式簽約，將啟動公辦都更開發計畫，全區面積包括市長官邸及周邊土地整合約 1348 坪，預計 2024 年開工、2027 年完工。

「新北市板橋區府中段 472 地號周邊公私有土地都市更新案」位在府中商圈周邊，周邊有捷運府中站及交通核心樞紐之板橋車站，同時鄰近板橋國小及高中、板橋體育場等，生活機能佳且交通便利。

新北市副市長陳純敬表示，新北市政府積極推動都市更新，透過結合企業力量促進公有土地活化，充分發揮土地最適利用價值，不僅能提升使用效率，同時透過都市更新方式，不僅能將更新後的建物融入美學概念，翻轉且創造新穎城區風貌。

冠德總經理洪錦欽表示，都市的更新與進步，並非只是打掉舊有的建築，建造全新建築硬體空間，更應融合地區歷史文化、與在地商圈共榮共生，開創宜居的永續生態環境。

冠德規劃在改建過程中，將原本的公共建材再利用，並維護原有樹種，原官舍十六棵喬木採原地移植，搭配友善徒步空間的規劃，打造成為在地居民的休憩場所，並提供措施空間供幼兒園使用，直接保留地方與環境間深厚的歷史記憶和生活情感更與在地社區商圈串聯共生。