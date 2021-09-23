 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈房產〉北北桃三都新建案釋出可售戶數減少 明年才可望舒緩

鉅亨網記者張欽發 台北
北北桃三都新建案釋出可售戶數減少，要等明年才有舒緩機會。(鉅亨網記者張欽發攝)
北北桃三都新建案釋出可售戶數減少，要等明年才有舒緩機會。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
房產台北新北桃園

據市調機構統計，今年截至 9 月 20 日為止，北台灣三都新建案釋出銷售的可售戶數急劇減少；其中台北市可售戶數累計為 4610 戶，新北市為 1 萬 5007 戶，桃園市則有 1 萬 1708 戶，分別年減 8.6%、31%、27.6%。市調機構認為，供給萎縮，成為近期新建案敢大膽開高價的原因之一。

住展研發長何世昌表示，市場需求面仍旺，但供給面受到「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素影響而萎縮，導致新建案市場供需失衡。而新建案市場缺貨問題，恐怕要等到明年才有機會紓緩。

住展估，2021 年至年底為止，北台灣三都新建案可售戶數分別是台北市 6210 戶、新北市 2 萬 3659 戶、桃園市 1 萬 7986 戶，依序將比去年衰退 10%、21.6%、28.5%，供給量全面下滑。若與前一波多頭高峰 2013 年相比，只有台北市供給量增，新北、桃園也同樣縮量。

住展認為，全台房市景氣好，但北台灣三都供給量不增反減，可能與「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素有關；其中，本土疫情爆發對市場衝擊已明顯下降，但後二者仍嚴重干擾建商正常推案，更直接導致部份建商手頭上土地找不到包商，未能開工、推案，眼睜睜看著有錢賺卻沒得賺，市場供給量因而受到限制。

住展統計 2021 年截至 9 月 20 日止，台北市以內湖、信義、士林等三區供給量減少情況最嚴重，年減幅從七成多到八成多不等，其中又以內湖缺貨最為嚴重。

何世昌分析，台北市內湖區今年新建案只釋出 53 戶，較去年同期大減 300 餘戶，年減幅高達約 85%。內湖受惠於內科強勁的購屋需求，近年來建案銷售快速，但新案開發速度卻遠遠跟不上，使住宅缺貨的情況急劇惡化，少數開賣的新建案奇貨可居，價格一路漲不停，更帶動中古大樓價格快速上揚。在此環境之下，未來內湖一般住宅案開價出現三位數，已經是可以預期的事了。

新北市今年前 9 個月供給量減幅前三大地區，分別為土城、樹林、新莊。今年可售戶數只有 523 戶，比去年同期驟減 2800 多戶，年減幅約 84％。土城近年推案多聚集在暫緩發展區，此處吸納來自板橋、捷運藍線等地購屋客；由於大多數建案銷售都開出紅盤，再加上供給走低，新案更是大膽開高價，開價 5 字頭建案正在變多當中。

桃園今年前 9 個月，減幅前三大區域依序為龜山、龍潭、桃園；其中，龜山只釋出 900 多戶，較去年同期銳減 3000 多戶，年減幅約 76%。龜山房市主戰場 A7 重劃區經過三年大爆量後，今年供給量縮有助於減緩線上建案銷售壓力，讓市場趨於健康發展，房價因此還能維持穩定上揚趨勢。

何世昌認為，雖然政府去年末以來積極抑制房市，但房價本身問題的核心在於「供需」；假如供給量不足，市場需求無法獲得滿足，而政府政策如「房地合一 2.0」還進一步造成供給量限縮，造成市場供不應求則房價易漲難跌，打房恐將事倍功半。而新建案市場缺貨問題，恐怕要等到明年才有機會紓緩。

資料來源：住展
資料來源：住展

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞