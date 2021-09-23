澳洲聯邦銀行指控蘋果壟斷數位支付 籲國會加強審查

澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia,CBA) 指控蘋果 (AAPL-US) 在數位支付領域存在不公平競爭，呼籲國會加強審查。

CBA 執行長 Matt Comyn 表示，蘋果、Google 等科技巨頭數位錢包綁定的電子支付，已占所有消費者支付交易的 45%，此前還預計，透過 iPhone 和 Apple Watch 完成的支付交易，約佔所有非接觸式交易的 80%。

Comyn 語帶諷刺說：「只要市場歡迎競爭，且沒有人能和蘋果匹敵，那麼蘋果支持市場競爭的言論就相當合理。」CBA 此前預計，

CBA 長期呼籲蘋果開放 iPhone 的 NFC(Near Field Communication) 晶片存取權限，給銀行的支付 App 使用，蘋果則認為此舉可能造成安全漏洞，影響用戶個資。相較於蘋果，Google 已允許銀行和其他第三方使用其 NFC 技術。

據了解，蘋果還要求銀行必須透過其數位錢包，來處理所有非接觸式的支付交易，且必須向蘋果支付一筆未公開的費用。

針對上述報導，正在調查蘋果是否違反壟斷法的澳洲競爭和消費者委員會 (ACCC) 拒絕評論。