傳支付寶將被切割 與中國國營企業共同管理

周日 (12 日)《金融時報》報導指出，消息人士透露中國主管機關正計劃切割螞蟻集團旗下的行動支付系統，也是其最大金雞母－支付寶。

該媒體稱中國主管機關希望支付寶設立一個獨立 App，專門處理貸款業務，並將用戶數據交由一個新的「客戶信用評等」合資企業管理，而中國國營企業將在這個合資企業中持有大量股份。

該計劃要求擁有超過 10 億用戶的支付寶將不再能夠對客戶信用狀況進行內部審查，而必須依賴外部信用評分。消息人士稱，支付寶將不會是中國唯一一家受這個調整影響的網路貸款平台，騰訊 (700-HK) 旗下的微信支付也難逃此政策。

之前支付寶已回應主管機構要求而成立一個獨立的消費金融公司，專門處理螞蟻集團旗下花唄和借唄兩項信貸業務。而這些都是中國政府整頓網科企業壟斷行為的政策之一。

去年在螞蟻集團創紀錄 340 億美元的 IPO 案緊急被中國主管機關暫停後，中國反壟斷監管一波接一波，只要與網路服務相關的產業都被施以前所未有的緊箍咒，從電商、網路叫車、遊戲、娛樂、線上教育、支付平台等等，幾乎無一倖免。

目前業內觀察這波監管何時才能告一個段落，而螞蟻集團是否能再度 IPO 將是重要指標。當然在這波強力監管與業務切割之下，螞蟻集團估值已大不如前。

