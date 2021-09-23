〈央行理監事會〉重手祭第三波打房 八縣市第2戶購屋貸款不得有寬限期

台灣央行今 (23) 日召開第三季理監事會議，如市場預期維持基準利率不變，不過，央行一年內第三度祭出打炒房措施，提出三大修正重點，包括新增規範 8 個縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期、購地貸款最高成數自 6 成 5 降為 6 成，並將原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數從 5.5 成再降為 5 成，明日起實施。

央行此次是繼去年 12 月 8 日、今年 3 月 19 日後，第三度修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，此次首次明定特定區域涵蓋八大都會區，打炒房力道可說是前所未見。

央行總裁楊金龍說明，銀行不動產貸款增幅仍大，為避免過多信用資源流向不動產市場，有必要採取預防性措施。

此次央行打炒房措施主要有三大修正重點，包含新增規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款不得有寬限期，而特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣和新竹市。

再者是調降購地貸款最高成數為 6 成；第三為調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為 5 成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款的「一定期間」為 1 年。