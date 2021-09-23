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〈五倍券來了〉數位綁定突破260萬戶 金管會三招教戰 確認加碼回饋資格

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
數位綁定突破260萬戶 加碼回饋資格霧煞煞 金管會三招教戰。（截自線上記者會）
數位綁定突破260萬戶 加碼回饋資格霧煞煞 金管會三招教戰。（截自線上記者會）
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五倍券數位綁定金管會

五倍券數位綁定今 (23) 日進入第 2 天，金管會銀行局副局長林志吉表示，截至中午為止，五倍券的數位綁定已經超過 260 萬戶。民眾也關切綁定後是否順利拿到加碼回饋，對此，金管會以三招教導民眾進行確認。

林志吉指出，振興五倍券昨天上午 9 點開放民眾進行數位綁定，民眾可以選擇信用卡、電子支付等工具進行綁定，一開始雖有部份時段暴量，導致綁定緩慢，但昨天約 11 點以後就已順暢，截至 23 日中午止，數位綁定已超過 260 萬戶，突破總發行量的 1 成，且還在持續增加中。

林志吉進一步指出，由於共同綁定可以有猶豫期，共同綁定者若是後悔想改為個人綁定，可在 10 月 6 日之前退出，所以目前共同綁定的確切人數尚未確定，各金融機構會在 10 月 6 日後核算，選擇共同綁定的民眾要在 10 月 8 日才會拿到序號。

由於「綁定序號」牽動是否成功搶到加碼禮，加上五倍券官網首日流量龐大造成網站卡卡，許多民眾綁定後不確定有無取得加碼禮資格，林志吉表示，首先，民眾在數位綁定時，若成功的話會給予綁定序號，序號若在各銀行加碼禮名額內，就符合資格。

再者，民眾在申請帳戶時，會留有 email、電話給金融機構，所以若有綁定成功，有些金融機構會用 email、簡訊通知消費者綁定內容、加碼禮序號。

第三，若綁定完成時未注意到序號者，也可打各金融機構客服電話查詢確認。

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