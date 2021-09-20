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〈觀察〉五倍券該選實體券or數位綁定？五大關鍵分析優勢

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」（圖截自線上記者會）
「金融業協助推動數位振興五倍券啟動大會」（圖截自線上記者會）
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五倍券數位綁定好食券數位標章實體券振興券

五倍券數位綁定今 (2021) 年力拚「雪恥」，立下占比 2 成的目標，政府之所以敢發此宏願，主要靠：「40 家金融機構合計加碼超過 33 億元的回饋、500 元好食券一定要數位綁定、首度將電商外送納入、實體紙本券不可強制店家找零、數位標章為隱形加碼回饋」，利用此五招有機會讓民眾多多選擇數位綁定。

三倍券去年數位綁定占比僅 8%，政府今年設下 2 成比例、400 萬人選擇數位券的目標。五倍券將於 9/22 開放民眾數位綁定，今年的五倍券特色主要有兩大，第一，1000 元由政府出，人人都能領；第二，力推「數位綁定」，各家銀行、電子支付的加碼方案陸續推出搶客，金管會日前宣布，40 家金融機構合計加碼 33 億元、 462 萬份的回饋力挺，主委黃天牧就說：「相信今年五倍券數位綁定會超越去年。」

(圖：經濟部提供）
(圖：經濟部提供）

經濟部推動的「好食券」，跟其他加碼券需要勾選抽籤不同，而是只限定「前 400 萬名數位綁定者」才能拿，且不需抽籤，就可自動獲得 500 元，可用於餐飲、糕餅、夜市、市場使用，民以食為天，預期此大招將是提升數位綁定一大誘因。

（圖：經濟部提供）
（圖：經濟部提供）

去年三倍券排除電商網購，引起許多力拚數位轉型的電商不滿，今年終於有條件地開放，綜合性電商有 PChome、momo、生活市集、蝦皮購物與東森購物、博客來都將支援五倍券，外送則有 foodpanda、cutaway 等。由於民眾一般在電商與外送的消費，本來就多以信用卡來支付，因此熱愛在網路上大買特買的網購一族在選五倍券時，可能棄實體券而綁定數位券。

圖擷自行政院直播
圖擷自行政院直播

實體紙本券部分，去年的三倍券內含 500 元四張、200 元五張，而今年的五倍券則有三張 1000 元、兩張 500 元、五張 200 元，由於此次多出千元的面額，外界關切消費時是否可找零錢，有鑑於若開放直接找零，擔心有民眾以大面額購買金額較低的商品，恐怕會使刺激消費擴大內需的美意打折，因此政府給出的答案是「消費者不可以強制要求店家找零」。但數位券就沒有找零問題，花多少、就刷多少。

(圖：經濟部提供）
(圖：經濟部提供）

最後則是今年首創「數位標章」，新設計的數位標章最直接的好處是可多人共同綁定，讓數位券可比照紙本券能「集資」，。

另外一個重點便是從「店家優惠」著眼，由於去年三倍券的數位綁定是採信用卡或電子支付先登記、後消費，要消費滿 3000 元後才會在帳單回饋 2000 元、或提領回饋現金 2000 元，這種方式讓實體店家無法辨認消費者的刷卡是不是使用三倍券，因而無法「無限制優惠」，最後店家只能夠就實體票券給予相應的優惠加碼。

「數位標章」便可解決此一痛點，民眾就算是數位綁定，只要是在實體店家消費時，提出手機上的優惠代碼，不方便輸入的話，也設計了 QRcode 讓業者反掃，就可以知道使用的行動支付、信用卡、票券是綁定五倍券，以及目前使用的額度是否已用完。

不僅如此，「數位標章」也是隱形的加碼回饋，只要綁定數位券、擁有標章，就算 5000 元額度已經刷完、嗶完，政府也鼓勵店家，民眾在在消費時出示數位標章，仍可無限享有店家的加碼優惠，以刺激消費。

 

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