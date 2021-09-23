〈台幣〉出口商進場支撐 終止連3貶收27.773元

美國聯準會宣布最快在今年 11 月縮減購債，不過，美元先升後貶，似乎有利多出盡的意味，新台幣匯價今 (23) 日早盤一度貶破 27.8 元關卡，但在出口商拋匯帶動下，終場轉為升值 0.9 分，收在 27.773 元，終止連 3 貶。

台北股匯今天同步走揚，台股反彈 152 點，終場收在 17078 點，外資昨天大舉賣超 355 億元後，今天轉為買超 35.9 億元，三大法人呈現土洋對作，投信終止連 8 買。

匯市方面，由於外資偏向匯出，新台幣兌美元匯率一度貶至 27.82 元，貶值 3.8 分，見到 27.8 字頭後，出口商拋匯意願提高，為台幣提供支撐力道，盤中匯價又升上 27.75 元，呈現拉鋸戰。

新台幣兌美元終場微幅升值 0.9 分，收在 27.773 元，台北外匯市場成交值 10.85 億美元，元太外匯市場 4.07 億美元，合計 14.92 億美元，成交量能較昨日萎縮。

亞洲貨幣早盤普遍走弱，但下午人民幣逐漸回穩，轉為小幅升值，據央行統計，新台幣也微升 0.03%，新加坡幣升值 0.09%，日圓則重貶 0.47%，歐元貶值 0.12%，韓元同步走貶。