 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台幣〉出口商進場支撐 終止連3貶收27.773元

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉出口商進場支撐 終止連3貶收27.773元。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉出口商進場支撐 終止連3貶收27.773元。(鉅亨網資料照)
Tag
新台幣美元升值匯率Fed

美國聯準會宣布最快在今年 11 月縮減購債，不過，美元先升後貶，似乎有利多出盡的意味，新台幣匯價今 (23) 日早盤一度貶破 27.8 元關卡，但在出口商拋匯帶動下，終場轉為升值 0.9 分，收在 27.773 元，終止連 3 貶。

台北股匯今天同步走揚，台股反彈 152 點，終場收在 17078 點，外資昨天大舉賣超 355 億元後，今天轉為買超 35.9 億元，三大法人呈現土洋對作，投信終止連 8 買。

匯市方面，由於外資偏向匯出，新台幣美元匯率一度貶至 27.82 元，貶值 3.8 分，見到 27.8 字頭後，出口商拋匯意願提高，為台幣提供支撐力道，盤中匯價又升上 27.75 元，呈現拉鋸戰。

新台幣美元終場微幅升值 0.9 分，收在 27.773 元，台北外匯市場成交值 10.85 億美元，元太外匯市場 4.07 億美元，合計 14.92 億美元，成交量能較昨日萎縮。

亞洲貨幣早盤普遍走弱，但下午人民幣逐漸回穩，轉為小幅升值，據央行統計，新台幣也微升 0.03%，新加坡幣升值 0.09%，日圓則重貶 0.47%，歐元貶值 0.12%，韓元同步走貶。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞