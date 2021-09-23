〈台幣〉Taper年內啟動 亞幣走軟觸及27.82元

美國聯準會宣布最快 11 月開始縮減購債，帶動國際美元小漲，新台幣匯價今 (23) 日早盤再度貶破 27.8 字頭，觸及 27.82 元，隨後又拉回平盤附近整理，亞幣普遍走貶，台北股匯走勢不同調，大盤回神大漲逾 200 點，收復萬七關卡。

新台幣兌美元今天以 27.81 元開盤，最低來到 27.82 元，貶值 3.8 分，出口商見到甜蜜價位後，隨即進場拋匯，為台幣提供支撐力道，使得匯價又拉回 27.9 元附近，呈現狹幅震盪。

Fed 官員投票決定維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，不過，Taper 真的要來了，若經濟進展如預期，可能適合在下一次會議 (11 月 2 日至 3 日) 宣布縮減購債，並於 2022 年中結束，此外，根據最新利率點陣圖顯示，升息可能將會比預期早。

中國恒大集團警報暫歇，台股跟隨陸、港股市回神反彈，早盤勁揚近 220 點，最高來到 17145 點，電子重回市場主流，金融、傳產族群普遍走揚，其中鋼鐵、百貨股表現相對疲弱。

觀察主要貨幣兌美元表現，泰銖今天早盤重貶 0.36%，韓元與人民幣均貶值逾 0.1%，日圓、新台幣同步走軟，新加坡幣早盤則小幅升值。