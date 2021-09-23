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疫情帶動需求 下半年營業用牌照稅開徵車輛、稅額雙升

鉅亨網記者郭幸宜 台北
財政部宣布下半年營業用牌照稅10月1日開徵。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
財政部宣布下半年營業用牌照稅10月1日開徵。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
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營業用牌照稅賦稅署物流貨車遊覽車

今 (2021) 年下半年營業用車輛使用牌照稅將自 10 月 1 日起開徵，儘管有疫情衝擊，但在物流業務暢旺挹注下，帶動開徵車輛數與稅額同步增加，其中開徵車輛共 25.8 萬輛、稅額約 11.4 億元，分別較去年增加逾 2%。

財政部賦稅署表示，營業用的車輛牌照稅分別在每年的 4 月與 10 月分上下兩期開徵，今年下半年的營業車輛使用牌照稅將自 10 月 1 日起到 10 月 31 日開徵，地方稅捐稽徵機關已在近期陸續寄發繳款書給納稅義務人。

高雄市稅捐稽徵處處長黃惠玲說，今年雖有疫情衝擊，影響遊覽車增長，但在物流業帶動下，下半年開徵車輛有 25.8 萬輛，較去年同期增加 2.44%，稅額約 11.4 億元，也較去年同期增加 2.28%。

黃惠玲表示，今年開徵車輛比去年增加 6100 輛，主要以營業用小貨車為主，六都中則以台北市與台南市增幅較多，其中台北市年增 4064 輛居冠，台南市則以年增 1654 輛居次。

黃惠玲分析，台北市開徵車輛增加輛數高居六都之冠，主要與物流業者大多設籍台北市有關，至於台南市研判應與南科有關，帶動營業用車輛增加，而通常開徵車輛增加，稅額也會同步跟著成長。

黃惠玲表示，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站利用工商 / 金融憑證或統一編號加車號，直接線上查繳稅款，持繳款書者可前往代收稅款金融機構以現金或票據繳納，而稅額在 3 萬元以下者，可到四大超商或透過 ATM、信用卡、晶片金融卡、活期 (儲蓄) 存款帳戶等方式繳稅。

另外，也可使用行動裝置掃描繳款書上 QR-Code 連結至網路繳稅服務網站或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之 APP 進行繳稅。

至於受疫情影響者無法在期限內繳納，則可申請分期或延期繳納，其中分期最長可申請延長一年或三年繳納，如果是長時間不使用的車輛，也可申請辦理停駛，採按日計徵牌照稅。
 

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