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〈央行理監事會〉楊金龍：恒大危機不會明顯影響我金融市場

鉅亨網記者王莞甯 台北
央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
央行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)
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央行楊金龍聯準會恒大

受到美國聯準會 (Fed) 將縮減購債和中國恒大危機影響，近來國際金融市場動盪，台灣央行總裁楊金龍今 (23) 日指出，恒大風暴應不至於對我國金融市場有明顯影響，並預料中國當局應有政策空間去處理此次事件，而美國討論縮減購債，新興市場迄今股債市表現尚稱平穩。

楊金龍認為，由於我國金融機構對恒大曝顯金額不大，不至於影響我國金融機構在中國投資，同時，由於恒大主要投資人是中國人並非如雷曼來自全球各地、且中國當局應有政策空間去處理，應不至於演變成全球性的中國版雷曼。

對於美國即將縮減購債，央行從 2013 年縮減購債恐慌期間來分析，當時美國公債市場波動度明顯上升，10 年期公債殖利率日內高低點變動幅度擴大，超過 9bps 的交易天數占比合計約 43%。

反觀今年以來，聯準會官員陸續談論縮減購債門檻，美國公債市場波動度未明顯上升，10 年期公債殖利率日內高低點變動幅度逾 9bps 的交易天數占比合計僅 9%。

央行認為，相較 2013 年，目前主要新興市場經濟體經常帳餘額對 GDP 比率已明顯改善，僅哥倫比亞與菲律賓轉趨惡化，因此，新興市場迄今股債市表現尚稱平穩。

不過，央行提醒，市場仍有可能面臨股、債、匯市動盪加劇風險，宜密切關注聯準會後續調整購債的動作和潛在影響。

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