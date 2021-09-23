〈東元父子之爭〉環泥斥5.16億元參與菱光私募 成第二大股東

環泥 (1104-TW) 今 (23) 日公告與子公司環泥投資，共同斥資 5.16 億元，取得菱光 (8249-TW)2.2 萬張持股，持股比例 14.9%，環泥強調，此次除了是財務投資外，也著眼電子事業新的發展機會。

環泥此次以每股 23.49 元取得菱光私募股，較菱光今日收盤價 25.7 元，折價幅度僅 8.6%，環泥也將位居第二大股東，後續預計最多取得 2 席董事。

東元父子之爭的戰火目前延燒到菱光，環泥此次投資也被外界視為力挺菱光董事長黃育仁；對此，環泥表示，外界只看到經營權之爭，但從財報來看，菱光近幾年每股純益都有 1.5 元以上，股利配發率也高，是不錯的財務投資標的。

此外，菱光主要產品是影像感測元件，環泥看好，除可與旗下電子事業部、生產壓力感測元件的利永環球達成互補效益，菱光旗下的光菱 (8032-TW) 是電子元件通路商，均可望帶來新商機。

不過，環泥獨董王永春對公司取得菱光私募股表示反對或保留意見，除了考量擔心本次參股會讓投資大眾認為環泥也參與其他公司的經營權之爭外，投資的股利收入效益，對比所提高的負債比相對不明顯。

環泥則強調，此次投資金額不算大，負債比只是從 21% 提高到 22%，對公司影響有限。