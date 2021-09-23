 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

宜新迎轉單訂單滿手 10月下旬掛牌上市

鉅亨網記者彭昱文 台北
宜新實業董事長邱倉沛。(鉅亨網記者彭昱文攝)
宜新實業董事長邱倉沛。(鉅亨網記者彭昱文攝)
Tag
宜新實業紡織加工絲IPO

紗線廠宜新實業 (4440-TW) 預計 10 月下旬掛牌，今 (23) 日舉辦上市前業績發表會，董事長邱倉沛表示，越南疫情嚴峻，公司迎來轉單，目前在手訂單滿載，能見度達明年第一季；此外，宜新也擴大車用紡織布局，將成為營運新動能。

宜新主要生產彈性包覆紗及加工絲研發、製造及銷售，邱倉沛指出，公司並沒有明顯淡旺季，彈性包覆紗主要應用在運動休閒、機能性服飾，終端商品也可應用於運動鞋材及汽車內裝等，目前客戶包含美系運動品牌、日系平價服飾。

除了越南疫情帶來的轉單外，越南自 9 月起，將對中國、印度、印尼以及馬來西亞等 4 國的聚酯長纖紗線課徵反傾銷稅，但越南國內供給不足仍須仰賴進口，邱倉沛認為，公司生產基地在台灣，也可望因此受惠。

此外，宜新也積極搶進車用市場，邱倉沛表示，公司的車用纖維可以應用在車用座椅、頂棚等內裝，目前客戶除了日系與德系車廠外，也規劃與美國公司合作組，搶進美系汽車品牌供應鏈，目前宜新車用纖維占營收約 2%，後續可望穩步提升，成為中長期營運另一動能。

宜新上半年營收 8.3 億元，年增 65.3%，且在毛利率較佳的彈性包覆紗以及環保紗比重提升下，毛利率來到 25%，較去年同期大增逾 10 個百分點，稅後純益 1.53 億元，更大幅年增 360%，每股純益 2.54 元。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
宜新實業4440
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞