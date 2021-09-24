美歐貿易與科技峰會9/29如期登場 聚焦短期半導體問題

週四 (23 日) 歐盟證實，美歐首場貿易與科技 (TTC) 峰會將按計畫於下週三 (29 日) 美國匹茲堡舉行，主要聚焦短期半導體問題。

美國和歐盟 6 月 15 日宣布成立「美歐貿易和科技理事會 (TTC)」以深化兩大經濟體展開貿易與科技雙邊合作。TTC 首場峰會原定 9 月 29 日於美國匹茲堡舉行，但 9 月 21 日受到法國要求推遲。

法國要求推遲峰會的主因是美國、英國與澳洲聯手印太安全聯盟「AUKUS」，協助澳洲打造核動力潛艦部隊，導致法國的潛艦大單遭棄，引發法國對美國極度不滿。

荷蘭等越來越多的歐盟成員國支持法國，要求推遲該峰會。

但負責業務的歐盟貿易總署發言人費瑞 (Miriam Garcia Ferrer) 週四推文證實，美歐貿易和科技理事會 (TTC) 的首場峰會將按原定計劃 9 月 29 日於美國匹茲堡舉行，聚焦短期半導體問題。

費瑞還提到：「預計 10 月份在與 TTC 委員會進行深入討論後，TTC 工作小組將開始討論中長期晶片戰略問題，以就歐洲舉行下一次峰會做好準備。」

TCC 首場峰會旨在允許歐盟和美國討論監管方面的協調，這將加強雙方在中國問題上的共同立場。

會談前的一份草案顯示，歐盟和美國正對中國謹慎以對，更嚴格地執行投資審查規則，並試圖防止技術竊盜威脅國家安全和人權。

美國和歐盟將統一方法打破科技巨頭壟斷市場 (圖片：AFP)

根據路透社周四獨家報導，美國和歐盟還計劃採取更統一的方法來限制大型科技企業壟斷市場的力量。

截稿前，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Google 未對此消息置評。

(本文不開放合作夥伴轉載)