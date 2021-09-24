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疫情導致供應鏈壅塞 美國Costco宣布恢復部分民生用品限購措施

鉅亨網編譯張博翔
美國Costco宣布恢復部分民生物品限購措施（圖：AFP）
美國Costco宣布恢復部分民生物品限購措施（圖：AFP）
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Costco疫情民生用品限購

大型零售商 Costco (COST-US) 周四 (23 日) 於財報會議中表示，由於疫情升溫導致一些門市出現恐慌性搶購潮，加上供應鏈瓶頸，部分民生用品如衛生紙、毛巾、瓶裝水等將恢復去年疫情爆發期間實施的限購機制。

Costco 去年曾限購衛生用品等關鍵物品，儘管目前此類商品供應商目前庫存足夠，但運輸問題導致交貨出現困難，因此重新實施限購政策。

Costco 財務長 Richard Galanti 說，現在產品供應相當充足，但是貨物運輸延誤兩到三周，卡車司機短缺都構成短期挑戰。目前正盡可能訂購商品，並儘早進貨。

疫情引發港口堵塞與勞力短缺，導致零售商運輸、薪資成本增加，進一步壓迫利潤。由於海外運費價格飆漲，Costco 表示，貨櫃和運輸成本是疫情前的 6 倍。

Costco (COST-US) 周四盤後上漲約 0.6% 至 455.6 美元。該公司公布的第四季財報優於市場預期，營收 614.4 億美元，年增 15%，單季營收史上首次突破 600 億美元，淨利 16.7 億美元，每股盈餘 3.76 美元

FactSet 數據顯示，Costco 2021 全年銷售額達 1920.5 億美元，年增率 17.7%，是 1992 年以來最大年增幅。全年淨利為 50.1 億美元，年增逾 25%，則創 1998 年迄今最大年增幅。

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