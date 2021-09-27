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哪些邪惡股 中秋漲至雙十？

陳子榕
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萬寶投顧陳子榕裕隆

台積電 (2330-TW) 力守 600 元大關，帶給市場信心，但難敵中秋連假前謹慎觀望氣氛，台股週五 (9/17) 開高走低回測半年線，終場收 17,276 點，小跌 1.91 點，成交量 3,107 億元，三大法人買超 33.44 億元，外資、投信、自營商同步買超，為中秋節之後的行情埋下伏筆。
 
最近引起市場關注的就是 MIH 第一代電動車意外曝光，科技感的外型讓外界眼睛一亮，郭董行動力真的很強，不管是買疫苗或是進軍電動車市場，成效驚人，鴻海和裕隆去年 11 月才聯手成立鴻華先進，不到一年的時間就端出成品，10/18 鴻海科技日預估會有三款主力電動車亮相，相關供應鏈才正磨拳霍霍，股價已經開始說話了。
 
裕隆 (2201-TW) 股價連兩日噴漲，站上所有均線，投信也剛開始進場買進 2,000 張，裕隆去年全年 EPS 為 2.8 元，今年上半年 EPS 已達 2.35 元，下半年進入汽車銷售旺季，加上電動車「Model C」亮相，勢必增添營運動能。
 
裕隆電動車的成功，背後的推手當然是鴻海，鴻海近日再宣布和泰國國家石油 (PTT) 合作，加速進軍東南亞市場，市場非常看好未來合作表現，雖然短時間內還無法看到電動車對鴻海的明顯挹注，但中長線很值得期待。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1456 期】
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