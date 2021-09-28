低利、資金潮 新竹地區赫見「5」字頭預售案實價

史上低利、資金浪潮撐腰，根據內政部實價網最新預售案揭露，新竹市光埔重劃區內、位於慈祥路的某個新案，7 月揭露兩戶，其中 11 樓每坪實價高達 52.2 萬元，即便是 3 樓戶、每坪單價也高達 49.3 萬元，單戶總價 2400 萬元起跳。此外，竹北市世興段某建案也在 7 月揭露 3 戶，最高每坪約 58.2 萬元、為 18 樓戶，至於，最低每坪約 55.5 萬元、為 11 樓戶，而且單戶總價均超過 4 千萬元。

甲山林集團董事長、愛山林建設 (2540-TW) 董事長祝文宇表示，最近新竹寶山大案開始在周末假日舉辦產品互動說明會，累計已有 2,000 多戶被預約，竹科電子新貴佔了四、五成，「新竹客戶又年輕！又有錢！又會生孩子！」這座寶山美式別墅微型智慧城市，是少見的千億大案，決定年底喊衝，推出第一期！

全台房市最熱絡的戰區，在新竹。尤其台積電第一座 2 奈米廠預計落腳竹科寶山，更是一大利多題材，新竹科學園區（寶山用地）第二期擴建計畫歷經 4 次環評專案小組審查，今年七月終於通過，接下來將進入環評大會審議。

房市仍聚焦新竹，尤其寶山美式別墅超級造鎮大案，總銷逾 1,000 億元，其中第一期約 300 億元，最近開始邀請潛在客戶，預計年底到明年初有機會公開。

負責投資興建、雕琢該案長達七、八年的甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇表示，「茄東交流道下來就可以看到基地，寶山案基地就有 18 萬坪，相當於二分之一個台北市信義計畫區！我要打造為一座微型智慧城市。研華科技、中研院也都找上我，希望在這座未來的智慧城市，落實許多軟硬體新科技。」

祝文宇表示，在這座微型智慧城市中，只拿其中 8 萬坪來蓋房子其他則為花園、綠地。全區規劃有 3,000 坪中央公園，9,000 坪湖光森林，室內空間近 2,000 坪獨棟全齡休閒會館，850 公尺的林蔭大道，還有甲山林湯旅提供的社區物管，全區採 24 小時智慧安全監控，居家生活空間安全無虞。

「光是作好環境，已經花了 40 幾億元！」祝文宇談到他投注的規劃心血，砸下鉅資，高規格打造戶戶光纖到府的設施，也特別為許多國外留學回國就業的新竹電子新貴們，量身打造客製化的獨棟別墅產品，前院、後院可擁有大尺度花園，建物面積可達三、五百坪之多；另外，也規劃有七層樓的新加坡式集合住宅大樓，房型自二、三、四房都一應俱全。

祝文宇坦言：「新竹客戶又年輕！又有錢！又會生孩子！」從八月份在每個週末假日，於台北市「售樓總部」舉辦的互動說明會中可發現，大家對於未來在新竹安居樂業、購屋置產，擁有美式別墅，都很有夢想。因此短短時間就累計有 2,000 多戶被預約，反應熱絡；其中光是新竹電子新貴客層，就佔四、五成之多。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1456 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：新股王 4000 多元貴嗎？

◎封面故事：哪些邪惡股 中秋漲至雙十？

◎投資總舖師：作夢行情起跑，選誰？

◎台股照明燈：MCU 概念股 還會漲嗎？

◎五福臨門：鴻海，電動車快速起跑！