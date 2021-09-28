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〈房產〉房市價量攀升 信義代銷前三季銷售302億元超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北
房市價量攀升，信義代銷今年前三季銷售302億元超越去年全年 。(鉅亨網記者張欽發攝)
房市價量攀升，信義代銷今年前三季銷售302億元超越去年全年 。(鉅亨網記者張欽發攝)
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信義代銷928

今年房市 928 檔期雙北推案價、量呈現螺旋攀升，推案量至少高於去年 2 成，全台許多區域房市價格進入新的創高階段，信義房屋 (9940-TW) 認為，主要是受「剛性」、「置產」二大需求支撐，土地與營造成本攀高，再加上捷運對外聯繫方便，帶動蛋白區價格攀升，蛋黃區價格則持續維持平穩向上。

信義代銷受惠此榮景，統計 2021 年前 9 月代銷成交金額己達 302 億元，超越去年全年。

信義房屋指出，雙北區域價格漲幅由蛋白區開始向蛋黃區推波助瀾，捷運網絡與場站周邊更是推升熱銷的助力，整體市況使得建商對價格信心維持在高檔，至於房型與總價部分，雖然區域不同房型產品也多元，但仍以 2-3 房最受市場青睞。

疫情期間許多代銷也在尋找商機與創新，信義代銷在疫情期間更創新突破蛻變成「全房產 2.0」+「價值塑造」。「全房產 2.0」主要是因應疫情，在既有且獨家的全房產分店動員能力再加上數位行銷能力，聚焦防疫的需求以及民眾居家模式改變的需求，分別在規劃、建材及設備上尋求突破，讓買方能買到最適合的住宅，一次性的解決所有的問題。

信義房屋指出，接下來面對央行在 928 檔期前的緊縮政策，新政策管制力道不算太重，可以解讀成能夠事前防範房市過熱其實是有益於房市長期發展，但營建成本與原物料高漲是事實也是短期內不會改變的趨勢，且央行也上修經濟成長率至 5.57%，加上聯準會溫和的減縮購債，央行仍維持利率六連凍，預期今年底前市場仍是價量齊揚的格局。

 

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