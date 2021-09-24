〈鴻海智慧製造〉加速燈塔工廠建置 導入集團成員越南及高雄廠區

鴻海 (2317-TW) 集團內部近年積極推動燈塔工廠，今年除了數目將從 11 座提升至 20 座外，也首度推展至中國外，相繼導入集團成員在台灣高雄以及越南廠區。

鴻海資訊長龔培元今 (24) 日出席「SEMICON Taiwan 2021 高科技智慧製造線上論壇」，以鴻海數位轉型及智慧製造 (Hon Hai Digital Transformation and Smart Manufacturing) 為主題發表專題演講。

龔培元表示，燈塔工廠是「數位製造」和「工業 4.0」的領先指標，透過導入自動化、數位化、智慧化等先進技術，大幅提升產品品質與生產管理效率外，逐步增加數位工具，就能持續優化韌性生產製造體系。

龔培元指出，鴻海集團去年有 11 個燈塔工廠，都集中在中國，其中深圳、成都獲得世界經濟論壇 (WEF) 燈塔工廠的認證，龔培元表示，今年燈塔工廠將達到 20 座，也會在台灣、越南等地推動。

依照鴻海集團的內部目標，今年除了將輔導 D 事業群 (武漢)、A-iDPBG(鄭州) 爭取 WEF 燈塔工廠認證外，也會協助集團成員高雄廠進行申請認證。

龔培元表示，將持續針對各事業群、子公司建構標準化生產管理平台，以及技術驗證導入，建立燈塔工廠標準評價指標體系，打造整體技術服務生態系，加速推動集團燈塔工廠發展。