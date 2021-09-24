恒大警報緩解台股反彈 受益人前五大熱門ETF績效最給力

恆大風暴緩解，台股今 (24) 日持續反彈，電子股重回多頭懷抱，金融與傳產也有領漲行情。法人表示，觀察受益人數前五大的熱門台股 ETF，今年以來截至 9 月 23 日，績效以國泰台灣 5G+(00881-TW) 的 17.42%、國泰永續高股息 (00878-TW) 的 17.16% 表現最佳，其次是富邦台 50(006208-TW) 的 15.48%、元大台灣 50(0050-TW) 的 15.15%，以及元大高股息 (0056-TW) 的 10.43%。

國泰投信表示，恒大風暴起源自身經營決策問題，與經濟基本面無關，且觀察衡量金融體系短期資金緊俏程度的 TED 利差，不但遠遠低於金融海嘯時的水準，更不及去年疫情前聯準會縮表時水準，因此目前並未擴大成為全球金融危機，或導致系統性風險。故秋節後的補跌只反映一天，在恒大風暴緩解，台股亦連續出現反彈。

展望台股後市，根據中央銀行第 3 季理監事會議預測，因出口表現暢旺，上修今年經濟成長率由 5.08% 至 5.75%，顯示台股基本面向好，但目前市場觀望氣氛濃厚，法人建議，在波動劇烈的時期，適合以定期定額方式操作，聚焦投資在風險相對分散的 ETF 上，採取且戰且走模式，在短線修正拉回可適時逢低布局。