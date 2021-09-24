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台泥對NHOA剩餘強制收購期滿 持股比提升至65.15%

鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥董事長張安平。(圖：台泥提供)
台泥董事長張安平。(圖：台泥提供)
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台泥NOHA收購

台泥 (1101-TW) 公告，子公司台泥歐洲控股對 NHOA 強制收購結果，自 9 月 9 日至 23 日，斥資 1019.3 萬歐元、約新台幣 3.3 億元，收購 59.6 萬股，持股比由 60.48% 提升至 65.15%。

台泥 7 月 20 日完成交割，取得 NHOA 60.48% 股權後，在 7 月 23 日公告，依照法國證券交易法，以每股 17.1 歐元，對剩餘之 NHOA 39.52% 股份，進行全現金簡易強制收購要約。

而根據法國金融市場管理局 (AMF) 在 9 月 23 日公告收購結果並確認最終收購股數，台泥累積持有 NOHA 831.76 萬股，累計金額約 1.42 億歐元

根據彭博新能源財經 BNEF(2020) 的統計，台泥在合併 NHΩA 後，集團儲能系統建置容量將位居全球排名第四，同時也成爲國際多功能高端電動車充電樁主要的供應廠商。

NHOA 目前與世界第四大汽車公司 Stellantis 的合資公司 Free2Move eSolutions，也展開展佈署南歐最大電動車雙向快充 V2G 之電網，並透過儲能打造最大虛擬電廠。

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