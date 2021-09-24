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大盤果然連續大漲，新一波賺錢的機會啟動，你要趕快把握

韋國慶分析師(永誠國際投顧)
大盤果然連續大漲，新一波賺錢的機會啟動，你要趕快把握(資料來源:shutterstock)
大盤果然連續大漲，新一波賺錢的機會啟動，你要趕快把握(資料來源:shutterstock)
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韋國慶永誠投顧iPhone13晶焱鈺創

台股今日聯續反彈，塑膠、航運等傳產指數大漲超過 2%，電子族群同樣表態，電子指數上漲 1.29%，終場台股上漲 181.97 點收復五日線，但成交量 2761 億持續低迷。

iPhone13 今日全球開賣，帶動蘋果概念股集體上漲，台積電 + 10 元上漲 1.70%、鴻海則上漲 0.94%，另外面板三喵友達、群創、彩晶也分別上漲 3.8%、1.2%、1.9%

資金流向方面，電子仍是主流，占比 50.69%，運輸類股則小增至 18.93%。漲跌幅部分，半導體大漲 1.56%、電子整體 1.29%、傳產如塑膠、運輸都大漲超過 2%

上週國際股市受到恆大集團財務危機拖累而集體重挫，台股則是在連假後補跌，下探 16838 點跌破年線以外所有均線。但經過兩日反彈已上漲 335 點來到 17260.2 點，皆近連假前收盤的 17276.8 點

中小型個股部分如晶焱 (6411-TW)、鈺創 (5351-TW) 皆是受惠基本面強勁而表現強的股票，自九月初以來即使大盤震盪，仍然有許多股票漲幅逾 30%，我們都會陸續在群組中預告。

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