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〈五倍券來了〉中經院估 可貢獻GDP約1400億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
金融研訓院今(24)日舉辦五倍券效益研討會。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
金融研訓院今(24)日舉辦五倍券效益研討會。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
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五倍券中經院金融研訓院GDP

因應疫情對內需產業的衝擊，政府拍板發行五倍券，10 月 8 日起即可領用，中經院院長張傳章表示，以替代率 7 成估算，預估五倍券對於 GDP 實質挹注效益約 1400 億元，而若想讓五倍券產生經濟效益最大值，務必要掌握「快點領、快點花」，以降低日常消費的替代率。

金融研訓院今 (24) 日舉辦五倍券效益研討會，張傳章表示，去年的振興三倍券因發行期間在暑假 (天時)，加上邊境管制實施 (地利) 以及疫情穩定控制 (人和) 等三大要素加持下，確實發揮了振興效益。

張傳章進一步指出，今年五倍券如果也要發揮一定的效益，除了要引導民眾盡快領取、盡快消費外，也要將消費活動引導至「購買非日常用品」，而非拿來取代原有的日常消費，只要替代率越低，振興的效果也會越好。

至於政府預估五倍券大約可創造 2000 億元的經濟效益，張傳章對此則認為，要達到預期的 2000 億元經濟效益，替代率可能要降至 50% 才有可能，如以去年三倍券的 7 成替代率來估算，五倍券可創造的效益大約 1400 億元。

張傳章說，由於五倍券的使用期限可到明 (2022) 年的 4 月 30 日，中間會碰上農曆春節消費旺季，如果民眾將五倍券用來採買年貨，勢必會拉高替代率，屆時經濟效益也會縮減，強調五倍券還是要「快點領、快點花」才能提高刺激經濟的效果。

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